LA DIVISION DEL NORTE EN TORREON

El 29 de septiembre de 1913 se reunieron en la Loma Durango, previa convocatoria que les formulara el general Francisco Villa, los jefes rebeldes de Durango y La Laguna. Entre otros acudieron a la cita Calixto Contreras, Severino Ceniceros, Orestes Pereyra, Eugenio Aguirre Benavides, Raúl Madero, José Isabel Robles, Benjamín Yuriar y Juan E. García. El primer acuerdo que tuvieron los jefes revolucionarios fue el de unir sus fuerzas para combatir al usurpador Huerta y al mismo tiempo crear una gran fuerza de combate a la que le dieron el nombre de “División del Norte”.

En la reunión de referencia, los jefes revolucionarios determinaron por unanimidad que fuera el general Francisco Villa el jefe y comandante de la “División del Norte”, quien de inmediato tomó la determinación de tomar Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, plaza que estaba ocupada por los federales que en número de cinco mil hombres eran comandados por el general Eustiquio Munguía, quien había tomado parte como militar en la guerra de intervención. El mismo día 29 se dio inicio al combate planeado por Villa, dirigiéndose a tales poblaciones por las riberas norte y sur del río Nazas.

El 30 de septiembre las tropas de la División del Norte ocuparon Lerdo y Gómez Palacio, continuando su ataque sobre Torreón, de tal modo que las fuerzas federales evacuaron la plaza protegida por las tropas de Benjamín Argumedo, todo esto en la madrugada del día 1 de octubre. Las tropas de la División del Norte consumaron la segunda toma de Torreón al llevar a efecto un bien planeado plan de ataque y con una gran estrategia que le dio fama y nombre a la gran División del Norte en las subsecuentes batallas que a lo largo y ancho de la república realizaron.

La toma de Torreón de 1913 llevada a cabo por la recién creada “División del Norte” fue la primera gran batalla que las fuerzas revolucionarias de Durango y la Laguna ya organizadas bajo el mando del general Francisco Villa realizaron, y tuvo como signo distintivo el que los participantes en la misma, quienes ocuparon Torreón, llevaron a cabo la misma en un perfecto orden, toda vez que los intentos de saqueo y vandalismo fueron de inmediato reprimidos por los propios revolucionarios, contrario a lo acontecido en la primera toma de Torreón en el año de 1911.

Es de resaltar que en esta toma de Torreón por parte de la División del Norte, dos acontecimientos se dieron durante la estancia de Francisco Villa en Torreón; el primero de ellos fue que en nuestra ciudad festejó su cumpleaños, y el otro fue el de que contrajo matrimonio con la torreonense Juana Torres, enlace civil que se encuentra debidamente registrado en la oficialía 1ª. del Registro Civil de esta ciudad, aclaración que se hace con motivo de que en un libro de la revolución en el que se narra tal evento, se dice que fue una ceremonia que no tuvo validez alguna, pero lo importante que hoy se desea resaltar es el hecho de que fue la primera gran batalla de la División del Norte.