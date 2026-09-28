EL PARADIGMA EN EL DERECHO

POR ISIDRO VARGAS CAMPOS

El paradigma de la representación patronal en la conciliación laboral

La reforma laboral de 2019 transformó el sistema de justicia laboral en México bajo una premisa fundamental: privilegiar la conciliación como mecanismo eficaz para resolver conflictos entre trabajadores y empleadores antes de llegar a juicio. Sin embargo, en la práctica persiste un paradigma que limita el éxito de este modelo: la forma en que se ejerce la representación patronal en los Centros de Conciliación Laboral.

El concepto de paradigma se refiere al conjunto de ideas o modelos aceptados en una disciplina durante determinado tiempo. En el ámbito laboral, uno de estos paradigmas consiste en considerar suficiente la presencia de un apoderado jurídico para representar al patrón durante la audiencia conciliatoria. Aunque jurídicamente es válido, esta práctica parece alejarse del propósito que inspiró la reforma.

La conciliación busca optimizar recursos, reducir tiempos de resolución y promover acuerdos voluntarios. Para cumplir con estos objetivos, la participación de las partes debe ser efectiva y orientada a la negociación. El conciliador, por su parte, debe identificar la competencia del asunto, a los trabajadores, al patrón y a quienes ostenten su representación legal apegándose al procedimiento de la ley.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 11, establece que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración son representantes del patrón y lo obligan en sus relaciones laborales. No obstante, es frecuente que quien comparezca a las audiencias sea un apoderado jurídico con poder notarial que, en muchos casos, desconoce los antecedentes del conflicto o carece de facultades suficientes para negociar una solución inmediata.

Esta situación genera un efecto contrario al espíritu de la reforma. Con frecuencia, el apoderado jurídico solicita diferir la audiencia para consultar instrucciones o autorización de la empresa, lo que reduce las posibilidades de alcanzar acuerdos y aumenta la emisión de constancias de no conciliación.

La intención del legislador al reformar los artículos 107 y 123 constitucionales fue fortalecer una justicia laboral más ágil, accesible y orientada a la solución pacífica de los conflictos. Incluso diversos instrumentos internacionales, como la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, promueven la conciliación como una obligación que los Estados deben fomentar.

La pregunta es inevitable: ¿puede existir una conciliación efectiva cuando quien representa al patrón no tiene conocimiento suficiente del conflicto ni capacidad real para negociar? Mientras este paradigma prevalezca, los Centros de Conciliación corren el riesgo de convertirse en una mera formalidad procesal y no en el espacio de solución que la reforma laboral pretendió construir. La verdadera transformación de la justicia laboral no depende únicamente de las leyes, sino también de la voluntad y capacidad de quienes participan en ella para conciliar de manera auténtica y oportuna.