En la Laguna hay un priismo fuerte: Carlos Robles

Encabeza presidente del PRI Consejos Políticos en Viesca y Matamoros

Viesca y Matamoros, Coahuila, 28 de septiembre de 2026.- La Laguna tiene un priismo comprometido, leal y echado para delante, afirmó el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, al encabezar los Consejos Políticos Municipales en Viesca y Matamoros, como parte de la gira estatal que realiza el Comité Directivo Estatal.

Durante ambos encuentros, el dirigente estatal estuvo acompañado por secretarios del Comité Directivo Estatal, así como por las diputadas Luz Elena Morales Núñez y Olivia Martínez Leyva, además de la secretaria de Sectores y Organizaciones, Georgina Cano Torralva.

También estuvieron presentes los presidentes de los Comités Municipales del PRI, regidores, líderes de colonias, representantes de sectores y organizaciones, así como militantes y simpatizantes, quienes se sumaron a los trabajos de los Consejos Políticos.

Los eventos se desarrollaron en un ambiente de entusiasmo, unidad y gran ánimo priista, con la participación de la estructura territorial de ambos municipios.

Como parte de esta gira estatal, se hizo entrega de una placa conmemorativa por la contundente victoria 16-0 obtenida por el PRI en el pasado proceso electoral, en el que se eligieron diputadas y diputados locales.

Al hacer uso de la palabra, Carlos Robles destacó que el resultado electoral fue producto del trabajo conjunto de toda la militancia priista.

“Hace unos meses recorrimos calles, colonias y ejidos, pidiendo la confianza de nuestra gente; hoy regresamos con resultados, pero sobre todo con gratitud”, refirió.

“Porque el 16 de 16 no lo ganó una persona o una dirigencia; el carro completo lo ganamos todos. Lo ganó nuestra militancia, nuestras líderes territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes y nuestras mujeres, ellos que tocaron puertas, caminaron calles y defendieron casillas”, expresó.

El presidente del PRI Coahuila señaló que otro factor fundamental para alcanzar este resultado es el trabajo que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Coahuila tiene al frente al primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, quien es, sin duda, el mejor Gobernador de México. Con Manolo Jiménez al frente y con una militancia como la nuestra, lo decimos con orgullo: ¡Somos el mejor PRI de México!”, recalcó.

Robles Loustaunau afirmó que durante 2026 el PRI ha demostrado que mantiene una estructura sólida y una militancia activa en todo el estado, particularmente en La Laguna, donde, dijo, existe un priismo fuerte, organizado y dispuesto a seguir trabajando.

Finalmente, señaló que con unidad, trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía, en 2027 el PRI irá por las alcaldías y por las diputaciones federales.

“Lo que sigue es trabajar juntos, estar cerca de la gente y demostrar nuevamente de qué está hecho el priismo de Coahuila”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)