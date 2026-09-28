José Martin Hernández Monsiváis

Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 56 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Demetrio Vázquez Díaz

Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 75 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Horacio Llanas Barbosa

Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 53 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Norberto Salazar Vázquez

Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 10:00 hrs

Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Francisco Rubén Mares Ávila

Falleció el 26 de Septiembre del 2026 a la edad de 31 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Iglesia Santo Niño de la Salud a las 10:00 hrs

Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Manuel Esteban Alonso Sánchez

Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Angélica Morín de Romero

Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 70 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Culto religioso tabernáculo Gethsemani a las 12:00 horas