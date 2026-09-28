José Martin Hernández Monsiváis
Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 56 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Demetrio Vázquez Díaz
Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 75 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Horacio Llanas Barbosa
Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 53 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Norberto Salazar Vázquez
Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Redención
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 10:00 hrs
Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Francisco Rubén Mares Ávila
Falleció el 26 de Septiembre del 2026 a la edad de 31 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Iglesia Santo Niño de la Salud a las 10:00 hrs
Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Manuel Esteban Alonso Sánchez
Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Angélica Morín de Romero
Falleció el 27 de Septiembre del 2026 a la edad de 70 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Culto religioso tabernáculo Gethsemani a las 12:00 horas