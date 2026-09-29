INE llama a actualizar credencial para votar en Ramos Arizpe rumbo a elección de 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la 08 Junta Distrital Ejecutiva de Coahuila, reforzó el llamado a la ciudadanía de Ramos Arizpe para aprovechar la Campaña Anual Intensa 2026-2027 y realizar con anticipación los trámites relacionados con la credencial para votar, de cara a la jornada electoral programada para el 6 de junio de 2027. La campaña busca que las y los ciudadanos conozcan los plazos establecidos y eviten dejar su actualización para los últimos días.

María Elena Martínez Plascencia, Vocal Ejecutiva de la 08 Junta Distrital Ejecutiva de Coahuila, explicó que el periodo de actualización se desarrolla del 1 de septiembre de 2026 al 25 de enero de 2027, lapso en el que también podrán solicitar su inscripción las personas que cumplan 18 años a más tardar el día de la elección. El calendario oficial del INE establece además fechas específicas para reposiciones, reimpresiones y entrega de credenciales.

“La invitación es para que la ciudadanía revise desde ahora la vigencia de su credencial para votar y, en caso de requerir alguna actualización, cambio de domicilio o inscripción, acuda oportunamente al módulo. Tenemos fechas establecidas para cada trámite y lo importante es no esperar hasta que los plazos estén por concluir”, señaló Martínez Plascencia.

Para los habitantes de Ramos Arizpe, el INE cuenta con un Módulo de Atención Ciudadana fijo ubicado en bulevar Jaime Benavides Pompa número 380, Plaza Comercial Ramos Arizpe, locales 27 y 28, colonia La Hacienda, con atención de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 horas. La 08 Junta Distrital dispone además de dos módulos itinerantes y su demarcación comprende Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente, General Cepeda, Matamoros, Viesca y Torreón.

Entre las fechas que deberán tomar en cuenta los ciudadanos se encuentra el 25 de enero de 2027 como límite del periodo de actualización; la reposición por extravío, robo o deterioro grave podrá solicitarse hasta el 8 de febrero, mientras que la reimpresión podrá tramitarse del 9 de febrero al 21 de mayo. La entrega de credenciales derivadas de trámites de actualización concluirá el 15 de marzo, mientras que las correspondientes a reimpresión y determinados procedimientos podrán entregarse hasta el 4 de junio de 2027.

“Queremos que las personas tengan claridad sobre los tiempos y sepan que todavía cuentan con la oportunidad de poner en orden su situación registral. La Credencial para Votar no solamente es indispensable para participar en la jornada electoral, sino que también constituye uno de los principales documentos de identificación para la ciudadanía”, agregó la Vocal Ejecutiva.

Durante el anuncio, Martínez Plascencia estuvo acompañada por Perla Yadira Reyna Niño, Vocal del Registro Federal de Electores de la 08 Junta Distrital Ejecutiva de Coahuila, y Yamin Antonio Rubio Puente, integrante de la misma Junta Distrital.

Las autoridades electorales reiteraron el exhorto a los ramosarizpenses para revisar la vigencia de su identificación y realizar con tiempo cualquier inscripción, actualización, reposición o reimpresión necesaria para llegar al 6 de junio de 2027 con una credencial para votar vigente. (EDUARDO SERNA)