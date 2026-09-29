Pide colectivo a organizaciones religiosas no intervenir en el derecho de mujeres al aborto libre y seguro 

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal conmemorado este lunes, integrantes de la agrupación Aborto Libre Saltillo se manifestaron frente a las instalaciones de la Clínica Morelos, ubicada en la colonia del mismo nombre, así como también en el Hospital General de Saltillo y en el Congreso del Estado, para exigir a las instituciones religiosas que dejen de intervenir, según manifestaron, sobre el derecho que tiene cada mujer de abortar de manera libre y segura.

Las manifestantes dijeron lamentar que a través de campañas como la denominada “40 días por la vida”, dichas organizaciones pertenecientes o afines a la iglesia católica intervengan mediante jornadas de oración o labores de convencimiento en los lugares donde se ofrece a las mujeres la posibilidad de abortar libremente y bajo la debida supervisión médica.

Aseguraron que dichas actividades para disuadir a las mujeres de la decisión de abortar representan una forma de violencia, la que tiene implicaciones aún más graves si se toma en cuenta que la mayoría de las mujeres que acuden a esos lugares para solicitar el aborto, son menores de edad que en muchos de los casos han sido víctimas de abuso.

“El día de hoy se hace conciencia global en el tema del aborto libre y seguro, y en el marco de estas actividades, el día de hoy nuestro cierre consiste en hacer pequeñas campañas en lo que es la Clínica Morelos y en el Hospital General, además de esta parada simbólica en el Congreso del Estado para seguir refrendando esta exigencia de que no solamente en Saltillo sino en todos los municipios que conforman el estado de Coahuila las mujeres tengan acceso libre a un aborto libre y seguro por parte de las instancias públicas de salud”, dijo Tere Meza, representante de Aborto Libre Saltillo.

Mencionó que parte de esta jornada consistió también en la entrega a las mujeres de folletos con información sobre sus derechos reproductivos.

“Definitivamente el hacer entrega de esta información es parte importante de lo que hoy se está concientizando, sobre todo por el tema de los embarazos en infancias y adolescencias de los que ha habido un incremento, y esto es precisamente por la falta de información sobre nuestros derechos reproductivos”.

“En ese sentido creemos que falta mucha información, falta accesibilidad para este tipo de temas y eso, en conjunto con el tema del aborto significa volver a hablar, volver a refrendar e incidir ante el estado para que vea que estamos aquí buscando que las colectivas sean también parte importante de estas acciones”, agregó la activista. (ÁNGEL AGUILAR)