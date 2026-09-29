LA LICENCIA DE CECILIA

Minutos antes de que iniciara la sesión en el Senado para la aprobación de la reforma constitucional que impide a quienes ostentan la doble nacionalidad poder ocupar la titularidad de la Presidencia de la República, las gubernaturas de los Estados y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la senadora morenista por Coahuila CECILIA GUADIANA, pidió licencia para ausentarse de la sesión, pero, “casualmente”, ahí se encontraba su suplente, la lagunera ROCÍO DE AGUINAGA PERAZA, quien de inmediato rindió protesta para poder votar a favor la iniciativa presentada por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM.

Dicen que Guadiana lo hizo para evitar un posible conflicto de intereses, ya que, cómo se sabe, ella es una de las que tienen doble nacionalidad al haber nacido en Laredo, Texas. Pero en cambio su compañero en el Senado, LUÍS FERNANDO SALAZAR, quien, tal cómo lo dio a conocer El Heraldo de Saltillo, ostenta la nacionalidad española, no tuvo problema alguno en presentarse a la sesión y votar a favor de la reforma que propuso la presidenta. A la hora de medir las lealtades, el de Torreón se apuntó un punto a su favor.

HAY NIVELES

Mientras que acá andamos con el Jesús en la boca sin saber todavía si el señor José Arturo Domínguez Arteaga tendrá o no los 1 mil 400 millones de dólares que ofreció para comprar AHMSA, en Estados Unidos el señor Donald Trump nos madrugó con la noticia de que allá van a construir una siderúrgica que les va a costar diez veces más, un total de 15 mil millones de dólares, la cual estará operando en Iowa en el año 2030. No cabe duda de que hay niveles, pero en fin, acá seguimos esperanzados a que el tal Domínguez no resulte ser un fiasco, o un simple instrumento de ALONSO ANCIRA para seguir pateando el bote un poco más.

PROYECTOS PARA SALTILLO

La reunión que el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ sostuvo en la Ciudad de México con el director general adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte, Alejandro Olivo Villa, sólo puede significar una cosa: que para Saltillo vienen nuevos proyectos estratégicos, que son los que suele apoyar esa institución. Ya le tocará al alcalde platicarnos cuales proyectos son, pero no hay que olvidar que el NADBank es una institución financiera binacional establecida por los gobiernos de México y Estados Unidos, que se dedica a impulsar inversiones en infraestructura que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades, así es que de seguro vienen cosas buenas.

HALCONES EN NUEVO LEÓN

Hablando de cosas buenas, el exhorto que este martes hizo LUZ ELENA MORALES a los congresos de Nuevo León y Durango para que incorporen el delito de halconeo en sus códigos penales, es un paso más para fortalecer la seguridad no solo aquí, sino en las tres entidades. En Coahuila, la legislación ya castiga esa conducta en contra de quienes vigilan o transmiten información sobre la ubicación, desplazamientos y operativos de las fuerzas de seguridad para facilitar actividades delictivas, pero en los estados vecinos, inexplicablemente, todavía no. Así es que el exhorto de Luz Elena debería ser atendido cuanto antes, por el bien y la seguridad de todos.

SE APUNTA ATTOLINI

Aunque le dio muchas vueltas a su respuesta para, según él, no caer en violaciones a la ley, el diputado morenista ALBERTO HURTADO terminó por aceptar que su sueño es el gobernar Saltillo, por lo que no descartó participar en la “encuesta” que va a levantar su partido para definir quién va a ser su candidato a la alcaldía el próximo año, aunque eso implique ir en contra de las aspiraciones de sus “patrones”, Armando y Cecilia Guadiana.

También se apuntó, pero para la de Torreón, el frenético diputado ANTONIO ATTOLINI quien por lo pronto agarró la bandera de una supuesta e imaginaria privatización del sistema de agua en aquella ciudad. Cómo dice el dicho, “éramos muchos, y parió la abuela”….

MUJERES EN LA POLÍTICA

La magistrada DULCE MARÍA FUENTES MANCILLAS, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, será la presentadora este próximo 6 de octubre en el DIF Municipal de Frontera del libro titulado “Participación política de las mujeres: avances y obstáculos”, editado por el Instituto Electoral de Coahuila, la UA de C y la UNESCO. Para hablar de ese tema, Fuentes Mancillas cuenta con todos los elementos. Su trayectoria la avala y el cargo que ocupa actualmente así lo confirma. Así es que de seguro valdrá la pena ir a escucharla.

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