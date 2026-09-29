Incendio consume contenedor de basura en la colonia Analco de Ramos Arizpe 

Un contenedor metálico utilizado para la disposición de residuos fue incendiado durante la madrugada de este martes en la colonia Analco, situación que generó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe y provocó daños a infraestructura destinada a mantener limpios los sectores habitacionales.

El reporte se registró aproximadamente a las 4:00 horas en el cruce de las calles Chichén Itzá y Ancones. Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron el depósito en llamas, por lo que realizaron maniobras para extinguir el fuego y evitar que alcanzara otros puntos cercanos.

Edgar Tamez Garza, director de Servicios Primarios en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, lamentó este tipo de acciones y pidió a la población contribuir al cuidado de los espacios e infraestructura municipales, particularmente de los contenedores instalados como una alternativa para disponer correctamente de basura y otros desechos.

“Estos contenedores están para servicio de la propia ciudadanía y necesitamos que nos ayuden a cuidarlos. Cuando se daña uno, no solamente se afecta al Municipio, sino también a todas las familias que lo utilizan para depositar sus residuos y mantener limpio su sector”, señaló.

El funcionario destacó que la ampliación de este sistema de recolección ha permitido disminuir la presencia de basureros clandestinos en diferentes puntos de Ramos Arizpe, al ofrecer lugares definidos para recibir residuos. Por ello, señaló que mantener estas instalaciones en buenas condiciones es fundamental para continuar avanzando en las acciones de limpieza.

“Hemos visto resultados positivos porque estos espacios nos ayudan a evitar que la basura termine en terrenos baldíos, calles o sitios donde anteriormente se formaban tiraderos clandestinos. El llamado es muy claro: cuidemos lo que es de todos y utilicemos correctamente los contenedores para que puedan seguir cumpliendo con su función”, añadió.

Hasta el momento no se ha identificado a la persona o personas responsables de provocar el incendio. El funcionario reiteró la importancia de denunciar actos que dañen infraestructura pública, pues además del costo que representa su reparación o sustitución, estas conductas afectan directamente los servicios disponibles para los habitantes de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA)