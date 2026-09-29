Pone ‘Andy’ a prueba al Gobierno de México, dice NYT

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Beltrán se ha sumado a la lista de figuras que, según los críticos, podrían terminar perjudicando al movimiento de izquierda fundado por su padre, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, según el New York Times.

De acuerdo con el diario, la presidenta Sheinbaum se enfrenta a interrogantes que podrían definir su mandato y poner a prueba el legado de su partido, a raíz de acusaciones de corrupción, viajes de lujo y vínculos con cárteles que pesan sobre figuras prominentes de su propia formación política. (AGENCIA REFORMA)