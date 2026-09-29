Presente Inedec en el Sexto Torneo Internacional Veritas

Dos equipos femeniles de la Academia de Básquetbol del Inedec tuvieron una destacada participación en el Sexto Torneo Internacional Veritas, celebrado en Guanajuato.

Las dos escuadras del Inedec, de la categoría 2011-2013, avanzaron hasta la gran final protagonizando un encuentro muy especial al enfrentarse entre sí por el campeonato.

Dos quintetas, mismas raíces y compañeras de una misma academia demostraron en la cancha el trabajo y crecimiento que han construido juntas.

El campeonato fue para Inedec Negro, logrando que 14 atletas subieran al podio y representaran con orgullo a Coahuila durante esta competencia.

Además, se reconoció a Antonella Alvarado como MVP de la categoría por su destacada actuación durante el torneo.

Este resultado refleja el esfuerzo y compromiso de nuestras atletas, bajo la dirección del entrenador estatal Rodrigo Verduzco. (El Heraldo de Saltillo)