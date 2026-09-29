Cuatro coahuilenses representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Tres atletas y un entrenador coahuilenses fueron seleccionados para representar al Estado y México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, evento multidisciplinario a realizarse del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

En la disciplina del básquetbol 3×3, Maya Pimentel Alfonso y Vania González Betancourt, de Saltillo, integrarán la Selección Mexicana que participará en este magno evento internacional; ambas surgidas de la Academia de Básquetbol Inedec.

Por su parte, Érika Michel Solís Covarrubias formará parte de la Selección Mexicana de Béisbol 5, junto al entrenador José Luis Salinas Martínez; ambos dignos representantes de Piedras Negras.

Esta será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, siendo la primera ocasión que un certamen olímpico se celebra en suelo africano, donde más de 200 naciones competirán en 35 disciplinas deportivas.

México estará representado por un aproximado de 65 deportistas entre los 14 y los 18 años de edad, donde tres coahuilenses, más un entrenador, dirán presente en una de las justas deportivas más importantes de 2026. (El Heraldo de Saltillo)