Muere el reportero saltillense Antonio de la Cruz; fue testigo del trenazo de Puente Moreno

El reportero Antonio de la Cruz Rodríguez falleció este martes 29 de septiembre en Saltillo.

Toño de la Cruz fue testigo del trenazo de Puente Moreno, tragedia en la que no solo cubrió profesionalmente, sino que ayudó como uno de los primeros rescatistas civiles.

De la Cruz dedicó más de tres décadas al periodismo en Coahuila. Comenzó en 1972 como cronista y reportero deportivo, y trabajó en El Heraldo de Saltillo, El Independiente, El Sol del Norte, El Siglo de Torreón y Esto. Durante el Mundial de México 1986 fue el primer corresponsal coahuilense de la agencia United Press International (UPI).

En 2009 fue incluido en la exposición fotográfica “Personajes de Saltillo”, dedicada a reconocer a personas cercanas a la vida cotidiana de la ciudad. Al hablar entonces del homenaje, De la Cruz lo describió como un testimonio que dejaría en vida. Hoy, su trayectoria conserva también la historia de un periodista que estuvo presente cuando Saltillo más necesitó ayuda.

La fotografía más icónica de Toño de la Cruz es aquella en donde carga en brazos a una niña a quien rescató de entre los fierros retorcidos tras el accidente ferroviario en Saltillo.

Toño se hizo acreedor a un Premio Estatal de Periodismo en 2016 por una entrevista al mítico portero de la Selección Mexicana la Tota Carvajal, publicada en El Heraldo de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)