Tomás Gutiérrez se ubica como el segundo alcalde con mayor aprobación en Coahuila

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, alcanzó la segunda posición estatal en el Ranking de Alcaldes de Coahuila correspondiente a septiembre de 2026, elaborado por Statistical Research Corporation (SRC), al registrar un 59.1 por ciento de aprobación ciudadana.

De acuerdo con la medición difundida por la firma, el presidente municipal ramosarizpense se ubicó detrás de Emilio de Hoyos, alcalde de Acuña, quien obtuvo 60.8 por ciento. En el tercer sitio aparece Javier Díaz, de Saltillo, con 58.7 por ciento, seguido de Carlos Villarreal, de Monclova, con 58.2 por ciento, según los datos mostrados en el estudio.

El resultado de septiembre mantiene a Gutiérrez Merino dentro de los primeros lugares de las evaluaciones realizadas durante 2026. En agosto había ocupado la cuarta posición estatal con 61.2 por ciento de aprobación, mientras que en abril se encontraba en el tercer sitio con 61.6 por ciento.

La encuesta de septiembre señala que el levantamiento se realizó del 22 al 24 de septiembre de 2026, mediante mil llamadas telefónicas a personas mayores de 18 años por cada alcaldía evaluada. El ejercicio reporta un margen de error de ±3.1 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.

Aunque el porcentaje registrado por el alcalde de Ramos Arizpe es menor al observado en algunas mediciones anteriores, su posición relativa avanzó y lo colocó en esta ocasión en el segundo lugar entre los nueve presidentes municipales incluidos en el ranking. La encuesta mide la respuesta de los ciudadanos a la pregunta sobre si aprueban o desaprueban el desempeño de su respectivo alcalde.

A lo largo de 2026, Gutiérrez Merino ha aparecido de manera recurrente dentro de los primeros cinco lugares de esta medición. Por ejemplo, en enero registró 56.7 por ciento y ocupó la tercera posición, mientras que en junio alcanzó 61.1 por ciento y se situó en cuarto lugar. (EDUARDO SERNA).