Ante pronóstico de lluvias, llama Ramos Arizpe a prevenir riesgos

Protección Civil emite recomendaciones a la población para los próximos días

Ante el pronóstico de lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas para los próximos días, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llamó a la población a tomar medidas preventivas y evitar situaciones que puedan representar un riesgo.

A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se informó que se mantendrá atención a las condiciones meteorológicas, al tiempo que se pidió a las familias adoptar medidas de prevención desde sus hogares y extremar precauciones durante sus traslados.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la prevención y la colaboración de la ciudadanía son fundamentales para reducir riesgos durante las precipitaciones.

“Lo más importante es anticiparnos y cuidarnos entre todos. Pedimos a las familias estar pendientes de la información oficial, evitar cualquier situación de riesgo y atender las indicaciones de Protección Civil. Nosotros estaremos atentos para responder ante cualquier eventualidad”, expresó.

Francisco Javier Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó evitar cruzar arroyos, vados o zonas inundadas, tanto a pie como en vehículo, y mantenerse alejado de cauces y zonas bajas durante y después de lluvias intensas.

Para quienes deban conducir mientras llueve, pidió reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y utilizar las luces para mejorar la visibilidad.

En caso de tormenta eléctrica, la recomendación es permanecer en un lugar seguro y evitar resguardarse cerca de árboles, postes o estructuras metálicas, así como permanecer en espacios abiertos.

Protección Civil también exhortó a revisar las viviendas y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, particularmente láminas, lonas, macetas y muebles de exterior.

El Gobierno Municipal recordó que ante cualquier situación de emergencia la ciudadanía puede comunicarse al 911 o directamente con Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al teléfono 844 488 6981. (ACONTECER)