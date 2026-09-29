Impartirán en Saltillo curso sobre Humanidades Digitales

La actividad será encabezada por el historiador Jaime Humberto Borja y abordará el impacto de la web, el Big Data y el aprendizaje automático en la investigación histórica.

El Archivo para la Memoria de Ibero Saltillo y el Archivo Municipal de Saltillo invitan a estudiantes, maestros, investigadores y público interesado a participar en el curso Humanidades Digitales, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre de 2026.

Durante la actividad se analizarán los problemas históricos, teóricos y metodológicos surgidos a partir de la aparición y popularización de internet y las tecnologías digitales, así como los cambios que estas herramientas han provocado en la manera de escribir, investigar y practicar las humanidades.

El curso será impartido por el doctor Jaime Humberto Borja, doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Actualmente, el especialista desarrolla investigaciones relacionadas con la historia digital, particularmente sobre la aplicación de herramientas de Big Data y Machine Learning —aprendizaje automático— al estudio de los procesos históricos.

Las sesiones se realizarán el viernes 16 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, y el sábado 17, de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Archivo Municipal de Saltillo, ubicadas en el cruce de Juárez y Leona Vicario, en la Zona Centro.

La inversión para participar es de 3 mil pesos. También se ofrecerá información sobre pagos y becas para alumnos y maestros a través del teléfono 844 430 2866, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o mediante el correo archivo.memoria@iberosaltillo.mx.

Los organizadores solicitaron a las personas interesadas confirmar su asistencia con anticipación para continuar con la organización del curso y hacerles llegar el programa y las lecturas previas. (El Heraldo de Saltillo)