Dos suicidios son reportados en distintos sectores de Saltillo

Dos casos de suicidio fueron reportados este martes en distintos puntos de Saltillo, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades de la Fiscalía General del Estado.

El primer hecho ocurrió durante la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Insurgentes, casi esquina con Felipe Berriozábal, en la colonia Santa Teresa.

En ese lugar, un joven de 26 años, identificado como Ángel “N”, fue localizado sin vida por un familiar, quien de inmediato solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Paramédicos acudieron al sitio y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Horas más tarde, durante la tarde, se registró un segundo caso al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles San Pablo y San Clemente, en la colonia San José.

En este punto fue localizado sin vida Leonel Santiago “N”, de 14 años, por integrantes de su propia familia, quienes también solicitaron la intervención de las autoridades.

De acuerdo con información proporcionada en el lugar, el adolescente enfrentaba problemas de ansiedad y depresión; sin embargo, serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

En ambos casos, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias de campo, recabar indicios y llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarían las necropsias de ley para determinar oficialmente las causas de muerte. (El Heraldo de Saltillo)