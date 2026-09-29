Sufre senderista fractura durante recorrido por la Sierra

Una mujer de 45 años resultó con una fractura en una de sus piernas luego de sufrir una aparatosa caída mientras practicaba senderismo en compañía de otras cinco personas, en la zona conocida como El Camino del Cuatro, en Saltillo, donde pretendían llegar hasta la Cueva del Oso.

Los hechos se registraron durante este martes, cuando Laureana “N” y sus acompañantes realizaban el ascenso por la zona serrana. De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, la mujer perdió el paso mientras avanzaba por un tramo complicado del terreno y cayó de manera brusca.

Tras el accidente, Laureana ya no pudo ponerse de pie debido al fuerte dolor y a la lesión que presentaba en una de sus extremidades. Sus compañeros acudieron de inmediato en su auxilio y solicitaron apoyo a un grupo de voluntarios dedicado a las labores de búsqueda y rescate de personas extraviadas o lesionadas en la Sierra.

Sin embargo, debido a la dificultad del terreno y a la ubicación donde se encontraba la mujer, fue necesario solicitar apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el punto señalado y pusieron en marcha un operativo para lograr extraer a la senderista de la zona de difícil acceso.

Los rescatistas utilizaron cuerdas y una canastilla especial para realizar el descenso y posteriormente trasladar a la lesionada hasta un punto seguro, donde pudo recibir atención médica.

Finalmente, Laureana “N” fue trasladada a las instalaciones del Hospital General de Saltillo, donde quedó bajo valoración médica debido a la probable fractura que sufrió durante la caída.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información proporcionada en el lugar, la mujer ya había sido sometida a una cirugía en la otra pierna meses atrás, situación que habría requerido especial atención durante las maniobras de rescate. (El Heraldo de Saltillo)