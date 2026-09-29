Analiza EU vínculos de Andy con el crimen organizado.- NYT

Ciudad de México.- Dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan señalamientos sobre supuestos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, de acuerdo con cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones citadas por The New York Times.

Las agencias no han iniciado investigaciones formales, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.

López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y ex secretario de Organización de Morena, no ha sido acusado formalmente de ningún delito y ha rechazado los señalamientos en su contra.

El diario estadounidense reportó que el tabasqueño de 40 años, reveló en agosto que Estados Unidos le había revocado la visa, como ha ocurrido con otros políticos mexicanos que enfrentan cuestionamientos por corrupción. Las autoridades estadounidenses se han negado a explicar la decisión.

En respuesta a la revocación, López Beltrán publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que calificó la medida como una “burda y perversa canallada” para castigar a Morena por no someterse, dijo, a los “afanes autoritarios, facciosos” de Washington.

El reporte del NYT coloca a López Beltrán entre las figuras de Morena cuyos señalamientos, según críticos citados por el periódico, representan un problema para el movimiento fundado por su padre y para la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el diario, Sheinbaum enfrenta cuestionamientos dentro de su propio partido derivados de acusaciones de corrupción, viajes de lujo y presuntos vínculos con cárteles atribuidos a distintas figuras de Morena.

El periódico señala que “Andy” López Beltrán ocupa una posición particular dentro del partido por ser hijo del fundador de Morena y una figura con peso en su estructura.

En meses recientes, imágenes de sus visitas a restaurantes, hoteles y destinos costosos han generado cuestionamientos sobre su estilo de vida, en contraste con el discurso de austeridad impulsado por su padre.

Políticos de oposición y críticos también lo han acusado de utilizar su influencia para favorecer con contratos públicos a personas de su círculo cercano.

Investigaciones periodísticas y documentos filtrados han relacionado a algunos de sus colaboradores con esos contratos.

Además, referencias a López Beltrán han aparecido en expedientes de la Fiscalía General de la República relacionados con una trama de contrabando de combustible.

Hasta ahora, sin embargo, López Beltrán no enfrenta una acusación penal formal por esos señalamientos y ha negado las imputaciones en su contra. (AGENCIA REFORMA)