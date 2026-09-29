Llega a Monterrey el festival “I Love Reggaetón México 2027”. Conoce todos los detalles

De la mano de BOBO Producciones, el festival I Love Reggaetón México, el mayor festival de reggaetón clásico del mundo, se prepara para llegar a Monterrey en 2027 con los himnos que definieron el perreo y a continuación te contamos todos los detalles.

El festival I Love Reggaetón México llegará a Monterrey el viernes 12 de marzo de 2027 y se llevará a cabo en el Walmart Park con más de cinco horas de show continuo y una experiencia dedicada a los sonidos y los himnos que definieron la primera gran era del perreo. Las puertas abren a las 6:00 p.m y el evento comienza a las 8:00 p.m.

El line up de esta fecha está conformado por Tony Dize, J. Álvarez, Angel y Khriz, Nigga Flex, Eddy Lover, Joey Montana, Joysi Love Ex La Factoría, Fuego, Osmani García, Angel López, Lorna, Lucenzo, Fulanito, El Gato Volador, Martin Machore, La Dinastía, Pablito MIX y Natalia Barsotti, además de varias sorpresas que se sumarán a la noche.

Además de la música, el festival contará con una producción de talla mundial, con un escenario de más de 40 metros de largo y más de 18 metros de alto, bailarines, DJs en vivo, efectos especiales, láseres y contenido visual en 3D.

Los boletos ya están disponibles y se pueden adquirir en línea a través de Funticket.mx. El festival cuenta con cuatro zonas diferentes con los siguientes precios: General B: mil 600 pesos, General A: mil 970 pesos, Grada: 2 mil treinta pesos y Standing VIP: 3 mil ochenta pesos.

El 12 de marzo, el Walmart Park será el punto de encuentro para cantar, perrear y volver a vivir los temas que convirtieron a la vieja escuela en una referencia que sigue vigente. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)