Cofepris lanza advertencia por circulación de medicamentos falsificados y adulterados en México

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó cuatro alertas sanitarias por productos falsificados y adulterados: Saizen, Bedoyecta, Buscapina Compositum y el dispositivo médico Granulox. La dependencia exhortó a la población a no comprar, consumir ni utilizar los lotes señalados.
Según Cofepris, las alertas se emitieron luego de un análisis técnico-documental de la información proporcionada por los titulares del registro sanitario y las empresas distribuidoras. En todos los casos, se desconocen las condiciones en que fueron fabricados, almacenados y transportados, por lo que no se puede asegurar su seguridad, calidad y eficacia.
- Saizen 20 mg (8 mg/mL), somatropina en cartucho prellenado. Merck Biopharma Distribution. La empresa reportó irregularidades en tres lotes y, tras revisar fotografías, concluyó que el empaque primario y secundario no corresponde al original:
- BA054637, cad. 10-2028: La caducidad original era 11-2020 y no pasa pruebas de esterilidad.
- BA010812, cad. 12-2026: No fue distribuido por la compañía.
- KW010374, cad. 12-2029: Tampoco fue distribuido por la empresa y no cumple con esterilidad.
Adicionalmente, Cofepris recibió avisos internacionales sobre los lotes BA088217 (04/2027) y AB003660 (07/2027).
- Bedoyecta cápsulas – Laboratorios Grossman. Se detectó falsificación de los lotes 230593 y 230589, ambos con caducidad 11-2026. La empresa confirmó que no tiene registros de acondicionamiento ni de distribución para esos números.
- Buscapina Compositum 10 mg/250 mg tabletas (hioscina / metamizol sódico) Sanofi Aventis de México
- Caja de 24 tabletas, lote CMXA001: Marca caducidad DIC 29, cuando la original era ENE 24. Esta presentación no existe. También circula como DIC 27 (caja CMXA001, blíster CNXA001).
- Lote CNXA001: No existe en la base de datos de la empresa en ninguna presentación.
- Caja de 36 tabletas, lote CMXA 007 (blíster CMXA007 o MXA007): Marca caducidad DIC 26, la original era MAY 24.
- Lote C57411: Marca caducidad DIC 27, la original era FEB 22.
- Granulox aerosol 12 mL para heridas. Medic Manage
Se reportó adulteración en la fecha de caducidad del lote 16115143. El producto se comercializó en México con vencimiento 11-2019 y posteriormente se encontró con fecha 12-2026, es decir, más de siete años de diferencia. Al desconocerse su manipulación y conservación, no se puede garantizar su composición, funcionamiento y esterilidad.
A distribuidores y farmacias les pidió inmovilizar los lotes que identifiquen, adquirir productos solo con distribuidores autorizados y contar con las facturas que acrediten la compra legal.
Cofepris indicó que mantendrá acciones de control sanitario e informará si identifica nuevas evidencias. (El Heraldo de Saltillo)
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-emite-alerta-sobre-falsificacion-de-cuatro-medicamentos