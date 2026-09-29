Cofepris lanza advertencia por circulación de medicamentos falsificados y adulterados en México

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó cuatro alertas sanitarias por productos falsificados y adulterados: Saizen, Bedoyecta, Buscapina Compositum y el dispositivo médico Granulox. La dependencia exhortó a la población a no comprar, consumir ni utilizar los lotes señalados.

Según Cofepris, las alertas se emitieron luego de un análisis técnico-documental de la información proporcionada por los titulares del registro sanitario y las empresas distribuidoras. En todos los casos, se desconocen las condiciones en que fueron fabricados, almacenados y transportados, por lo que no se puede asegurar su seguridad, calidad y eficacia.

Saizen 20 mg (8 mg/mL), somatropina en cartucho prellenado. Merck Biopharma Distribution. La empresa reportó irregularidades en tres lotes y, tras revisar fotografías, concluyó que el empaque primario y secundario no corresponde al original:

BA054637, cad. 10-2028: La caducidad original era 11-2020 y no pasa pruebas de esterilidad.

BA010812, cad. 12-2026: No fue distribuido por la compañía.

KW010374, cad. 12-2029: Tampoco fue distribuido por la empresa y no cumple con esterilidad.

Adicionalmente, Cofepris recibió avisos internacionales sobre los lotes BA088217 (04/2027) y AB003660 (07/2027).

Bedoyecta cápsulas – Laboratorios Grossman. Se detectó falsificación de los lotes 230593 y 230589, ambos con caducidad 11-2026. La empresa confirmó que no tiene registros de acondicionamiento ni de distribución para esos números. Buscapina Compositum 10 mg/250 mg tabletas (hioscina / metamizol sódico) Sanofi Aventis de México

Caja de 24 tabletas, lote CMXA001: Marca caducidad DIC 29, cuando la original era ENE 24. Esta presentación no existe. También circula como DIC 27 (caja CMXA001, blíster CNXA001).

Lote CNXA001: No existe en la base de datos de la empresa en ninguna presentación.

Caja de 36 tabletas, lote CMXA 007 (blíster CMXA007 o MXA007): Marca caducidad DIC 26, la original era MAY 24.

Lote C57411: Marca caducidad DIC 27, la original era FEB 22.

Granulox aerosol 12 mL para heridas. Medic Manage

Se reportó adulteración en la fecha de caducidad del lote 16115143. El producto se comercializó en México con vencimiento 11-2019 y posteriormente se encontró con fecha 12-2026, es decir, más de siete años de diferencia. Al desconocerse su manipulación y conservación, no se puede garantizar su composición, funcionamiento y esterilidad.

A distribuidores y farmacias les pidió inmovilizar los lotes que identifiquen, adquirir productos solo con distribuidores autorizados y contar con las facturas que acrediten la compra legal.

Cofepris indicó que mantendrá acciones de control sanitario e informará si identifica nuevas evidencias. (El Heraldo de Saltillo)

https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-emite-alerta-sobre-falsificacion-de-cuatro-medicamentos