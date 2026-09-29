La FIFA acusa a la UEFA por acoso a Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó a través de abogados que la UEFA lo está acosando. Pidió a un juez que rechace la solicitud de acceder a pruebas sobre su plan de inversión privada para el Mundial.

Florida, Estados Unidos.- En un documento presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el organismo mundial del fútbol, la FIFA, rechazó que su presidente, Gianni Infantino, haya buscado enriquecerse con el plan de FIFA Forward Enterprise (FFE), como ha sugerido la UEFA.

Según la FIFA, la UEFA impulsa una “campaña de desinformación” para “intentar influir en la elección presidencial de la FIFA” y ha difundido mentiras en medios (por ejemplo, que la FIFA comercializaba torneos) para favorecer su propia agenda.

En el escrito, al que tuvo acceso la agencia ‘EFE’, se lee: “Este Tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en las elecciones presidenciales de la FIFA basándose en tales argumentos”.

La FIFA calificó de falsa la versión de que Infantino “pretendía tener un interés financiero personal” en el FIFA Forward Enterprise, y subrayó que el proyecto “debía ser aprobado tanto por las asociaciones miembro como por el Consejo de la FIFA”.

También defendió la actuación de su presidente: “Las insinuaciones de que el Sr. Infantino infringió la ley o la ética carecen de fundamento. Hubiera sido un incumplimiento de su deber no evaluar un proyecto como el de la FFE, especialmente cuando existen mecanismos parecidos en el mercado del deporte y el entretenimiento”.

Para la FIFA, la solicitud de la UEFA en Florida, no responde a una necesidad real de pruebas, sino que es una maniobra “con fines de acoso”. Menciona como prueba de ello la campaña de prensa y que la petición no se presentó bajo sello de confidencialidad.

La UEFA había solicitado en Florida permiso para recabar pruebas para una posible denuncia penal en Suiza contra Infantino y otros directivos por presunta gestión delictiva.

El choque se da en medio de una fuerte disputa por la gobernanza de la FIFA, con la UEFA (que incluye a federaciones como España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania) a la cabeza de la oposición y pidiendo la salida de Infantino, quien confirmó que se presentará a la reelección en marzo. La UEFA fue quien lideró el rechazo al plan FIFA Forward Enterprise y ahora prepara un rival para disputarle la presidencia. (El Heraldo de Saltillo)