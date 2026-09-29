Seguirá Fernando Alonso con Aston Martin en 2027

Londres, Inglaterra.- El equipo de Fórmula Uno, Aston Martin, reveló que tanto como Fernando Alonso como Lance Stroll seguirán siendo sus pilotos en 2027.

El equipo esmeralda no pasa por su mejor momento en la Fórmula Uno pese a la reestructuración interna bajo el liderazgo de Adrian Newey y el cambio a Honda como su fabricante de motores, sin embargo, le darán continuidad al proyecto.

Por ahora, el nuevo contrato que firmaron el español y el canadiense es por un año con opción a una temporada más sin clausuras reveladas, cerrándole la puerta a Esteban Ocon, quien era uno de los candidatos que analizaba la escudería.

“Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel. Espero crear más recuerdos en la pista frente a los apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea especial.

“Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarlo a tener éxito. Creo sinceramente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, personas increíbles, socios e instalaciones”, mencionó el bicampeón de la Máxima Categoría en 2005 y 2006.

El asturiano es la pieza más importante y efectiva que tiene Aston Martin, ya que ocupa el lugar 19 del Campeonato de Pilotos con 3 puntos y con una actuación destacada en el GP de los Países Bajos. (AGENCIA REFORMA)