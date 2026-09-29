Por primera vez, la CTM es sede del “Encuentro de Sindicatos y Empleadores”

Tereso Medina planteó defender el empleo formal e impulsar prestaciones libres de impuestos ante representantes de distintas corrientes sindicales y del sector empresarial. Lealtad, unidad, trabajo y justicia: los principios propuestos para construir una agenda nacional compartida.

Ciudad de México.- La sede nacional de la Confederación de Trabajadores de México recibió por primera vez el “Encuentro de Sindicatos y Empleadores”, que reunió a representantes de la Mesa de Diálogo Sindical, integrada por más de 32 organizaciones, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), junto con dirigentes de Alternativa Democrática Sindical (ADS), Força Sindical de Brasil y la Confederación General de Trabajadores de Colombia. La reunión expreso la voluntad de construir coincidencias entre organizaciones con distintas trayectorias y formas de representación, con los derechos de las y los trabajadores como prioridad

Al hablar en nombre de la CTM y del Comité Nacional, el Secretario General, Tereso Medina Ramírez, propuso lealtad, unidad, trabajo y justicia como principios para orientar este esfuerzo. Al referirse al empleo, la salud, la educación y la vivienda, sostuvo que estos derechos “no son rehén de ningún partido político” y convoco a colocar los intereses de las familias trabajadoras por encima de diferencias personales, sectoriales o de grupo.

El dirigente cetemista planteó impulsar la eliminación de impuestos sobre el tiempo extra, el aguinaldo, la participación de utilidades y otras prestaciones contractuales, incluidas las ayudas escolares, de alimentación y transporte. También llamo a ampliar la formalidad para que más personas cuenten con contrato, seguridad social y acceso a la vivienda.

Medina identificó tres retos para el trabajo conjunto: conservar y defender los empleos, fortalecer la estabilidad laboral e impulsar la productividad y la competitividad con mejores remuneraciones. “En el conflicto, todo el mundo pierde; en la estabilidad laboral, los primeros que ganan son los trabajadores”, expresó.

Francisco Hernández Juárez, dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, reconoció la disposición de la CTM para fortalecer una voz obrera conjunta. Destacó, además, los trabajos con los empresarios para construir el Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental (CONSEA) y dar continuidad a la participación de ambos sectores.

Por su parte, Ricardo Aldana, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, subrayó que la representación sindical encuentra su razón de ser en las bases y en su participación. Abel Domínguez Azuz, de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, valoró la apertura y el respeto entre organizaciones. También estuvieron presentes representantes de los ferrocarrileros, de la Confederación Auténtica de Trabajadores y de otras agrupaciones de la Mesa.

La representación del CCE respaldo la colaboración entre trabajadores y empresas para fortalecer el desarrollo del país. Jesús Padilla, por Coparmex, reconoció la convocatoria y destacó la confianza, los salarios dignos y el respeto a las representaciones sindicales como bases de una relación duradera.

Los compañeros de Alternativa Democrática Sindical, Força Sindical de Brasil y la Confederación General de Trabajadores de Colombia aportaron la perspectiva latinoamericana.

La delegación destacó la negociación colectiva y reconoció el impulso de Tereso Medina al acercamiento entre centrales obreras y empleadores.

La nueva era de la CTM abre sus puertas a la pluralidad y convoca a trabajar entre iguales. El siguiente paso es dar continuidad a esta agenda para que la fuerza de las organizaciones y la colaboración empresarial se traduzcan en empleos dignos, mejores ingresos y bienestar para las familias trabajadoras. (El Heraldo de Saltillo)