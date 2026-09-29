- Jesús Tovar Villanueva
Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 78 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Traslado este martes para su inhumación al ejido Llanos de la Unión, Saltillo
Rubén Rosales Flores
Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 70 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Casa de Oración Príncipe de Paz a las 13:30 hrs
Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Leonel Esparza Campos
Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 52 años
Traslado este martes para su velación e inhumación al ejido San Isidro Labrador, Arteaga Coahuila
Misa en la parroquia de San Isidro Labrador a las 16:30 hrs
Arely Gaona Elizalde
Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 20 años
Velación en la capilla Ecuménica
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este miércoles en el panteón valle del Santo Cristo
Mario Guadalupe Valdés Berlanga
Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 95 años
Velación en capilla Resignación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en el Recinto del Rey y María Madre a las 16:30 hrs
Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Pilar Gutierrez Garcia
Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 78 años
Velación en capilla Fundadores 3
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Traslado este miércoles para su inhumación al ejido San Martin de las Vacas, Ramos Arizpe
Luis Ríos Schroeder
Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 96 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 12:30 hrs
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
María Luisa Villanueva Hipólito
Falleció el 29 de Septiembre del 2026 a la edad de 77 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
Antonio de la Cruz Rodríguez
Falleció el 29 de Septiembre del 2026 a la edad de 73 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Misa en la Parroquia San José a las 11:00 hrs
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad