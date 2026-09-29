Jesús Tovar Villanueva

Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Traslado este martes para su inhumación al ejido Llanos de la Unión, Saltillo

Rubén Rosales Flores

Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 70 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Casa de Oración Príncipe de Paz a las 13:30 hrs

Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Leonel Esparza Campos

Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 52 años

Traslado este martes para su velación e inhumación al ejido San Isidro Labrador, Arteaga Coahuila

Misa en la parroquia de San Isidro Labrador a las 16:30 hrs

Arely Gaona Elizalde

Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 20 años

Velación en la capilla Ecuménica

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este miércoles en el panteón valle del Santo Cristo

Mario Guadalupe Valdés Berlanga

Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 95 años

Velación en capilla Resignación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en el Recinto del Rey y María Madre a las 16:30 hrs

Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Pilar Gutierrez Garcia

Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en capilla Fundadores 3

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Traslado este miércoles para su inhumación al ejido San Martin de las Vacas, Ramos Arizpe

Luis Ríos Schroeder

Falleció el 28 de Septiembre del 2026 a la edad de 96 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 12:30 hrs

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

María Luisa Villanueva Hipólito

Falleció el 29 de Septiembre del 2026 a la edad de 77 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

Antonio de la Cruz Rodríguez

Falleció el 29 de Septiembre del 2026 a la edad de 73 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Misa en la Parroquia San José a las 11:00 hrs

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad