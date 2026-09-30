Se intensifica ‘Rachel’ a huracán categoría 1

Ciudad de México.- “Rachel” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a costas de Jalisco y su cirulación generará lluvias intensas en ese estado, Colima, Michoacán y Guerrero.

“A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó a 350 kilómetros (km) al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 km al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h”, precisó la Comisión Nacional del Agua. (AGENCIA REFORMA)