PRESUMIENDO LO QUE FALTA

Es de no creerse que la presidenta Sheinbaum haya recorrido muy oronda el país para presumir “honestidad y resultados” de su segundo año de gobierno, siendo que falla en lo principal, la seguridad y el bienestar de los mexicanos.

Según la consulta Intercensal de 2025 del Inegi, en más de 2 millones de hogares hay hambre, alrededor de 15 millones de personas; y la falla está en el mal diseño de sus programas de alimentación y eso que consumen más de un billón de pesos.

Presume sus adelantos en salud, sabiendo que no hay medicinas, instrumentos, médicos, ni atención digna y humana y que su gobierno adeuda más de 110 mil millones de pesos a las farmacéuticas.

Sabiendo que en una clínica del Instituto del Seguro Social (IMSS) en Durango murieron 5 recién nacidos a causa de una bacteria atribuida a falta de limpieza y a medicinas contaminadas.

Y que el inepto director nacional de esa institución durante los últimos 7 años, Zoé Robledo, tuvo que ir a pedir perdón a los padres de los bebés y sin atreverse a decirles de qué murieron sus hijos, solo les prometió “una investigación seria”.

Sabe también, que en la clínica del IMSS en Baja California dos recién nacidas fueron entregadas a madres que no eran las suyas; se pidió igualmente perdón a los padres y tampoco se les informó la razón para el error ni el tiempo que las bebés estuvieron con familias ajenas.

Y que en el estado de Morelos la clínica 1 del IMSS cerró las especialidades de Angiología, Cirugía Maxilofacial, Endocrinología, Dermatología, Gastroenterología, Oftalmología, Urología, Medicina Física, Nefrología y Traumatología, por falta de doctores; dejando en crítica situación a miles de pacientes, que desde más de seis meses no han sido atendidos.

Presume Sheinbaum transparencia, pero al estilo de las mafias pacta favores mutuos para lograr sus propósitos.

Y que sus funcionarios son honestos y tal vez los cree suertudos, porque atribuyen sus repentinas riquezas a que heredaron millones, compran terrenos a precios de ganga, les regalan departamentos y autos de altísimo precio y dicen tener esposas millonarias.

Presume de humanista, pero actuó con maldad y saña al permitir que el opositor exgobernador de California, Ernesto Ruffo de 74 años a quien se ha acusado sin exhibir pruebas de los supuestos delitos, fuera llevado por carretera, inmóvil y esposado de manos y pies durante 40 horas, a cumplir prisión domiciliaria en su casa distante casi 3 mil kilómetros.

Presume a su fiscalía, que tiene pendientes decenas de investigaciones de horrendos crímenes y que su titular Ernestina Godoy, ha sido incapaz de encontrar para citarlo a declarar al ex secretario de la Marina, Rafael Ojeda; cuyos sobrinos los Almirantes Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna encabezan la red de contrabando de petróleo ilegal, huachicol, que robó al país decenas de miles de millones de pesos.

Entre los muchos osos que esa fiscalía ha cometido, está su anuncio del jueves 17 de septiembre sobre un “histórico y colosal mega decomiso de 59 millones de litros de combustible ilícito, huachicol, tras una investigación de semanas que comenzó por el seguimiento a una pipa”; calumnia desmentida por las empresas involucradas, que mostraron permisos que comprueban operan legalmente desde hace 9 años.

Tan ridículo fue todo, que ella misma y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificaron una semana después, como “irresponsable” el anuncio y destituyeron al delegado de la FGR en Guanajuato, responsable del fiasco.

Otro de los principales funcionarios de la fiscalía, Ulises Lara, desapareció un millón de dólares antes de ser despedido; y es acusado de extorsión por varios empresarios.

Sheinbaum presume que la delincuencia ha bajado, pero la inseguridad y violencia obligó a más de un millón 600 mil mexicanos, a cambiar residencia.

Presume defender la soberanía nacional, pero su dicho no se corresponde con lo que sucede; los narcos mandan y aterrorizan a la población en miles de municipios.

Y sin que la realidad la frene, reitera eso a cada rato.

Sobre todo, a partir del discurso de Trump del 22 de septiembre en la ONU, acusando a México de ser epicentro del crimen organizado; olvidando que su principal obligación es dar a los mexicanos seguridad para vivir sin miedo y no quedar bien con EU.

Presume persecución a los narcos, pero protege a costa del país, a sus amigos y colaboradores narco políticos; entre los que están varios, cuya extradición ha pedido EEUU.

Presume que la economía, que apenas si creció 1 punto 4 el segundo semestre, “va muy bien” y presume a Pemex, empresa estatal que adeuda miles de millones de pesos y no funcionaría sin subsidios millonarios que se escatiman a educación y salud y donde ha colocado directores ladrones que la esquilmaron.

Y como por tanto dispendio nada alcanza, volvió a endeudar al país de tal modo que la deuda pública actualmente supera ya la mitad de la producción total de México: 54 por ciento del PIB.

Presume que no censura a la prensa, pero en su gobierno han acosado y asesinado periodistas.

Y ella misma está contra la libertad de expresión al ordenar aprobar leyes que la impiden; y castigan con cárcel, hasta el envío por las redes sociales de memes políticos.