Falleció Jorge Kahwagi Macari, político, empresario y boxeador a los 58 años

Kahwagi fue diputado federal por el Partido Verde, presidente de Nueva Alianza, participante de Big Brother VIP, campeón de boxeo y, durante años, uno de los personajes habituales de la vida social y política del país.

Ciudad de México.- Este miércoles 30 de septiembre se reportó la muerte de Jorge Kahwagi Macari, apenas unos meses después del deceso de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine.

La noticia fue dada a conocer por Roberto Palazuelos y Manuel Velasco, quienes lo despidieron públicamente como amigo y enviaron condolencias a su familia.

Originario de la Ciudad de México, Jorge Antonio Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968. Fue hijo de Sonja Macari Chalhub y del empresario Jorge Kahwagi Gastine (abogado, presidente de La Crónica de Hoy y cabeza de Cosmocolor, empresa especializada en tecnologías de identificación), quien murió el 23 de marzo de 2026 a los 85 años. La familia, de origen libanés, consolidó su presencia en México desde el ámbito empresarial y de medios, con Grupo Crónica como uno de sus ejes.

De legislador a figura mediática

Su incursión en la política fue con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su periodo más visible fue como diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2006), donde llegó a coordinar la bancada del partido y participó en comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Economía y en el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con iniciativas en planeación, salud, telecomunicaciones y obra pública.

Fue en esa etapa cuando su perfil trascendió lo legislativo. En 2004 solicitó licencia en la Cámara de Diputados para entrar a ‘Big Brother VIP 3’ de Televisa, una decisión muy criticada en su momento. Lejos de ser una participación breve, permaneció varias semanas y alcanzó la fase final, lo que lo convirtió en uno de los rostros más comentados del momento al combinar política, negocios y televisión.

Nueva Alianza y el círculo de Elba Esther Gordillo

Tras dejar el PVEM, se sumó a Nueva Alianza, partido fundado en 2005 y vinculado en sus inicios al grupo político de Elba Esther Gordillo. En noviembre de 2006, con Tomás Ruiz en la presidencia del partido, Kahwagi asumió la secretaría general y después llegó a presidir la fuerza política.

Desde esa posición mantuvo cercanía con el gordillismo. En enero de 2008, ya como dirigente nacional, se reunió con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para discutir la reforma energética, expresando apertura a la inversión privada bajo ciertas condiciones.

Regresó a San Lázaro en la LXI Legislatura (2009-2012) como diputado federal por Nueva Alianza. Según el Sistema de Información Legislativa, fue secretario de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de Gobernación. En agosto de 2011 asumió la coordinación parlamentaria de su partido.

La etapa como boxeador

De forma paralela, construyó una carrera atípica en el boxeo profesional. Debutó en noviembre de 2001, con más de 30 años, en la división de peso crucero. Su récord oficial es de 12 combates, todos ganados por nocaut o nocaut técnico, con lo que se mantuvo invicto.

Uno de sus logros más destacados fue en agosto de 2002 en San Petersburgo, Rusia, donde venció al local Alexey Osokin y obtuvo el título Internacional crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). También sumó campeonatos nacionales y regionales en la misma categoría.

Luego de casi diez años de inactividad, volvió a los encordados en julio de 2015 en Cebú, Filipinas, frente al también mexicano Ramón Olivas. El combate duró apenas 40 segundos y terminó con victoria por nocaut técnico para Kahwagi. Fue su última pelea profesional. (El Heraldo de Saltillo)

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