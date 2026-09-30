Que yo sepa FGR no lo indaga, dice Sheinbaum sobre ‘Andy’

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que según lo que sabe, la Fiscalía General de la República no investiga a Andrés Manuel López Beltrán.

Luego que el New York times afirmara que el Gobierno de Estados Unidos analiza acusaciones contra “Andy” López Beltrán, por supuestas ligas con el contrabando de combustible y el crimen organizado, la mandataria federal aseguró que la Fiscalía mexicana debería informar.

Sheinbaum desacreditó la publicación del periódico estadounidense.

“Fíjate cómo viene la nota, porque vale la pena, es la misma reportera que hizo el reportaje aquel del fentanilo que se cocinaba en una cocina mientras había salsa picante a un lado, a ver si me das la nota o si la pones”, comentó en la presidenta en la mañanera.

“Porque eso no se tiene confirmado, no hay investigación formal, pero tal parece que a lo mejor, me dijeron que hay unas agencias que están investigando, imagínense, el New York Times, así dice la nota, léanla”.

“No está confirmado, no hay investigación formal, pero a mí me dijeron que tal vez, a lo mejor, agencias de Estados Unidos están investigando, esa es la nota del New York Times, de la misma reportera que dijo que se cocinaba fentanilo en una cocina de Culiacán, lo que es imposible”.

-Y por ejemplo, ¿la Fiscalía no está investigando por estos señalamientos que hay?, se le preguntó a Sheinbaum.

“Pues que yo sepa no, tendría que informar la Fiscalía, pero no tenemos conocimiento de eso”.

Según el NYT, el Gobierno de EU analiza acusaciones contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, por supuestas ligas con el contrabando de combustible y el crimen organizado, pero no ha abierto investigaciones formales.

De acuerdo con cinco fuentes anónimas consultadas por el diario estadounidense, agencias policiales estadounidenses examinan la validez de los señalamientos contra del hijo de AMLO.

“Dos agencias de seguridad de Estados Unidos están analizando los alegatos sobre los supuestos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, pero no han iniciado investigaciones formales, según cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias”.

“López Beltrán también se ha puesto en contacto con funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos a través de intermediarios en múltiples ocasiones este año”, añadió el Times, “pero ambas partes no han mantenido conversaciones formales”.

En agosto pasado, López Beltrán hizo público que el Gobierno del presidente Donald Trump revocó la validez de su visa para visitar EU, lo que calificó como un acto autoritario.

De acuerdo con el artículo de NYT, los señalamientos contra “Andy” colocan a la presidenta Claudia Sheinbaum en lo que describe como un “dilema creciente” sobre cómo debe actuar contra figuras de Morena. (AGENCIA REFORMA)