Fortalece UA de C estrategias para la atención de la salud mental y prevención del suicidio en la Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- Con el fin de implementar estrategias encaminadas a la atención de la salud mental y prevención de conductas suicidas en la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón sostuvieron una reunión con psicólogos y tutores encargados de la salud mental de las escuelas y facultades de la Unidad Laguna.

En la Sala Bicentenario de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, estuvieron presentes el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, el coordinador de UL, Omar Rojas Zapata, el tercer regidor del Ayuntamiento de Torreón y presidente de la Comisión de Salud Municipal, Roberto Bernal Gómez, el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdés Barrón, directivos, docentes y tutores.

En su mensaje, el rector señaló que la Universidad está obligada a diseñar un sistema de acompañamiento de jóvenes para ayudarles a definir su plan de vida o llevarlos de la mano para que lo cumplan, si es que ya lo tienen definido, y más allá del tema educativo para que puedan convertirse en esas personas que cambian y transforman la sociedad.

Para ello, dijo, se suma la máxima casa de estudios al programa del Código Centinela, comenzando por la Unidad Laguna, posteriormente a la Unidad Sureste y por último la Unidad Norte, además de los hospitales de la UAdeC, en coordinación con los gobiernos municipales y el gobierno del estado.

Por su parte, el tercer regidor y presidente de la comisión de Salud Municipal, Roberto Bernal Gómez, manifestó que ya iniciaron con la implementación del código Centinela, como una estrategia que busca salvar vidas, fortalecer la detección temprana de las conductas de riesgo y generar una respuesta organizada, humana, oportuna ante una crisis de salud médica.

Dijo que se brinda a los docentes, directivos, personal administrativo, madres y padres de familia, así como a los propios estudiantes, las herramientas claras para identificar las señales de alerta, saber cómo actuar en casos de crisis emocional y canalizar adecuadamente.

Solicitó a las autoridades universitarias que, a través de la Escuela Psicología, se continúe con la formación de espacios o áreas en todas las escuelas y facultades, además de la coordinación con las instituciones de salud pública para la atención de urgencias, atención hospitalaria y la atención posterior.

El Código Centinela UA de C es un protocolo universitario de respuesta integral para la prevención de conductas suicidas y la protección de la salud mental de la comunidad universitaria, estudiantil, docente y administrativa, así como la atención especializada en coordinación con las Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)