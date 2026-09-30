Regresa TEPJF diputación a Tony Flores en el Congreso de Coahuila  

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regresó su diputación a Antonio Flores Guerra, conocido como Lord Lamborguini, quien había sido suspendido por el Congreso de Coahuila por faltas injustificadas.

“Dejar sin efecto los actos que prolongaron la suplencia durante ese segundo periodo y reconocer que el diputado propietario se encuentra habilitado para ejercer el cargo en dicho lapso”, indica la sentencia.

A inicios de septiembre, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila falló contra Flores, al señalar que tendría que dejar de ejercer su cargo como legislador para permitir que su suplente, Fernando Rodríguez, ocupe la curul durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Dicha resolución señalaba que el petista quedó suspendido de su cargo en el Congreso local debido a inasistencias injustificadas durante el pasado periodo electoral, cuando buscaba reelegirse como diputado. (AGENCIA REFORMA)