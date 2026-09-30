Ayuntamiento de Torreón avanza en el ordenamiento de la función jurídica municipal

Se aprueba iniciativa de Miguel Riquelme para la atención del área legal de la Administración

Torreón, Coahuila.- Este miércoles durante la Trigésima Octava Sesión ordinaria del Cabildo de Torreón, se aprobó por unanimidad la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo presentada por el presidente municipal Miguel Ángel Riquelme Solís, en la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento municipal relativas a la organización de la función jurídica de Torreón.

La aplicación de esta reforma forma parte de la política de orden impulsada por el alcalde para la atención del área legal del Municipio desde tres directrices: la creación de la Consejería Jurídica como un ente especializado de la Secretaría del Ayuntamiento, la implementación de una política jurídica municipal que oriente la elaboración de instrumentos legales bajo criterios comunes, y la conformación de un sistema jurídico como mecanismo de coordinación permanente en las áreas jurídicas del municipio.

Las reformas serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y en la Gaceta Municipal.

En ese contexto, también fue aprobada por unanimidad la propuesta para designar a Alfonso Muñoz Rodríguez como representante legal del Municipio, con las facultades y poderes correspondientes a este cargo.

También por unanimidad, el Cabildo aprobó el Proyecto del Protocolo Municipal de Atención a Víctimas Mujeres de Violencia, en cumplimiento de la recomendación 20/2023 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC).

En materia de ordenamiento vial, se aprobó por unanimidad la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por la que se adicionan los artículos 60A y 60B al Reglamento de Movilidad Urbana y Seguridad Vial del Municipio de Torreón, en atención a las necesidades actuales de Torreón en cuanto a movilidad.

La propuesta aprobada contiene las especificaciones para los horarios de restricción de vehículos destinados a transporte de carga, que circulan por el Periférico Raúl López Sánchez, así como la prohibición para la circulación de tractocamiones doblemente articulados en esta misma vialidad.

De igual forma se aprobó el estado financiero de agosto del ejercicio fiscal 2026, el Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de uso de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2027, y ocho solicitudes de establecimientos mercantiles para modificaciones a su certificación municipal de alcoholes.

Asimismo, quedó autorizado el precio y condiciones de venta 2026, así mismo como el esquema de regularización de cuatro lotes ubicados en el fraccionamiento Rincón de La Merced, y se ratificó el acuerdo aprobado en la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 08 de mayo de 2003, referente al cambio de uso de suelo de un predio propiedad de Triturados CRIBISSA, S.A. de C.V. (El Heraldo de Saltillo)