Reprocha Sheinbaum eliminación de ficha roja a Inés Gómez Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que Interpol haya retirado la ficha roja contra Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado en México de delincuencia organizada y lavado de dinero por una trama de empresas factureras, y anunció que su Gobierno solicitará que sea restablecida.

La mandataria informó que apenas la mañana de este miércoles fue notificada de la eliminación de la alerta internacional contra el abogado, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien también cuenta con una orden de aprehensión en México.

“Por cierto, me comentaron hoy en la mañana (miércoles) que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont, Álvarez Puga, facturero reconocido con orden de aprehensión en México, pero todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”, afirmó.

Sheinbaum dijo que su Gobierno pedirá conocer las razones por las que Interpol retiró la ficha y solicitará su reactivación.

“Me dijeron que Interpol le quitó la ficha roja. Apenas hoy van a preguntar cuáles son las razones” dijo.

-¿Impugnarán esa decisión?, se le preguntó.

“Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja porque si van a otro país, pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes”, sostuvo.

Interpol emitió en 2021 una ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez Mont, a petición de autoridades mexicanas, después de que un juez federal ordenó su captura por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de la Fiscalía General de la República los vinculó con un presunto esquema de empresas utilizado para desviar alrededor de 2 mil 950 millones de pesos provenientes de contratos públicos.

Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en Miami en octubre de 2025 y México posteriormente formalizó una solicitud para su extradición.

En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que, por mandato judicial, tuvo que eliminar a Álvarez Puga y Gómez Mont de su Lista de Personas Bloqueadas, aunque las órdenes de aprehensión continuaron vigentes.

Sheinbaum ligó el caso con su reclamo de reciprocidad a Estados Unidos y mencionó también la solicitud mexicana para retirar el asilo y extraditar a Ulises Bernabé, ex juez de Barandilla de Iguala relacionado con las investigaciones del caso Ayotzinapa.

“Siempre queremos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, señaló. (AGENCIA REFORMA)