Concluye UA de C la colecta “Mochilatón” 2026 con 962 mochilas en la Unidad Sureste

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, llevó a cabo el cierre de la Colecta “Mochilatón” 2026, iniciativa de carácter social que logró reunir 962 mochilas en la Unidad Sureste, que serán destinadas a apoyar a niñas, niños y jóvenes que más las necesitan.

En la Explanada de la Rectoría de la UA de C, estuvieron presentes el rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera; la directora de la Preparatoria Número Uno, Nancy Torres Ríos, así como integrantes de los comités estudiantiles de “Lobos en Acción” Unidad Sureste.

En su mensaje de bienvenida, el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, destacó que la Colecta se realiza desde hace tres años y que en esta edición alcanzaron 962 mochilas, por lo que reconoció el trabajo de los comités de “Lobos en Acción”.

Anunció que las mochilas serán distribuidas próximamente, con el apoyo de la Subcoordinación de Responsabilidad Social, a través de las brigadas en colonias, jardines de niños y primarias, para beneficiar a quienes más lo necesitan.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, reconoció el trabajo de los comités de “Lobos en Acción” y de la Coordinación de Extensión Universitaria, ya que acciones como ésta, permiten desarrollar valores como la empatía, el liderazgo y la solidaridad.

Pimentel Martínez exhortó a las y los estudiantes a mantener este compromiso social, y a replicarlo en el futuro para contribuir desde su trinchera a construir una sociedad más unida, empática y copartícipe.

En representación de los comités de “Lobos en Acción” Unidad Sureste, la alumna Maite Ramírez López, destacó que la Colecta demuestra el impacto que puede alcanzarse cuando la comunidad universitaria une esfuerzos en favor de quienes más lo necesitan.

“Cada mochila representa una oportunidad para niñas, niños y jóvenes, los invito compañeros universitarios a continuar promoviendo acciones que contribuyan a fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo para construir una sociedad con mayores oportunidades de desarrollo”, afirmó Ramírez López. (El Heraldo de Saltillo)