¿Quieres dar a conocer tu negocio en una gran plataforma? Con Tedx San Esteban es posible

La segunda edición en Saltillo del evento que reunirá a importantes speakers de talla internacional se realizará el 7 de noviembre de este 2026 y representa una oportunidad para que emprendedores den mayor visibilidad a sus marcas y productos.

El próximo 7 de noviembre de este 2026, Saltillo será sede de la segunda edición de TEDx San Esteban, encuentro que reunirá a 12 speakers de países como México, Estados Unidos, Ecuador y Chile para compartir experiencias y conocimientos sobre emprendimiento, liderazgo, desarrollo de talento, crecimiento personal y ámbito empresarial.

El evento se llevará a cabo en la Universidad Carolina, de las 8:30 de la mañana a las 2 de la tarde, y estará abierto al público en general. Entre los participantes se encuentran Álvaro Ferreira, Bob Fabey, Champaca Treviño, Esteban Garza, Javier Acosta, Juan José Christiansen, Wicho Durán, Luis Pablo Ocañas, Tey Leal, Paola Valdés, Rodolfo Guevara y Tamara Robles. El costo base del acceso será de 850 pesos.

María Esther Sánchez Leal, organizadora de TEDx San Esteban, señaló que el encuentro busca contribuir al crecimiento de Saltillo y ofrecer herramientas tanto a empresas como a emprendedores para fortalecer sus proyectos y conocer nuevas formas de operación empresarial a nivel nacional e internacional.

“Hacemos eventos para el crecimiento de Saltillo y, en este caso, este evento no se queda atrás. Queremos que empresas y emprendedores de nuestra comunidad puedan tanto aprender cómo hacerse conocer en Saltillo”, indicó.

Vive la experiencia como patrocinador

Como parte de la propuesta, los emprendedores y empresas también podrán participar como sponsors, con paquetes que les permitirán obtener presencia dentro del evento, acceder a espacios de networking y establecer posibles alianzas estratégicas con otras marcas y participantes.

Los interesados en participar, ya sea como asistentes o patrocinadores, pueden solicitar mayor información en las redes sociales oficiales de TEDx San Esteban o comunicarse al teléfono 844 443 5105.

“Tenemos diferentes paquetes de patrocinio, pero empiezan desde los 6 mil 600 pesos”, explicó Sánchez Leal, quien agregó que entre los beneficios se encuentran menciones en redes sociales, presencia del logotipo de la empresa y accesos para conocer a los speakers y otros patrocinadores. (OMAR SOTO)