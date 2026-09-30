Capacitación de guardias de seguridad privada en fraccionamientos, propone Gerardo Aguado

El diputado Gerardo Aguado Gómez presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo para solicitar que se fortalezcan los mecanismos de capacitación y profesionalización del personal de las empresas de seguridad privada, particularmente de quienes prestan servicio en fraccionamientos cerrados y semi cerrados.

La propuesta plantea exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para que, en coordinación con las autoridades competentes de los estados, se implementen medidas que permitan hacer más eficiente la preparación de los guardias privados que realizan labores de vigilancia, monitoreo y control de accesos.

Aguado señaló que el objetivo es que el personal encargado de vigilar los entornos habitacionales cuente con mayores herramientas para actuar ante situaciones de riesgo y realizar adecuadamente las funciones que desempeña todos los días.

Entre los aspectos relevantes para su preparación se encuentran la detección de riesgos, protocolos de actuación, comunicación efectiva, derechos humanos, uso de la fuerza y conocimientos básicos en materia penal y civil, además del uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar su trabajo de manera más eficiente.

“No se trata solamente de tener una caseta o un guardia en la entrada. Queremos que quienes tienen la responsabilidad de cuidar los accesos y apoyar en la prevención dentro de nuestros fraccionamientos tengan capacitación, protocolos claros y herramientas para realizar correctamente su trabajo”, señaló Aguado.

El legislador explicó que este punto de acuerdo forma parte de una agenda que busca atender la seguridad desde el entorno más cercano a las familias, mediante acciones relacionadas con justicia cívica, prevención de conflictos, reglas claras para la organización vecinal y mejores condiciones de seguridad en colonias y fraccionamientos.

“Cuando hablamos de seguridad del metro cuadrado hablamos de cuidar lo que sucede en nuestro entorno cotidiano: nuestra calle, nuestra colonia y nuestro fraccionamiento. La prevención, la sana convivencia y una seguridad privada mejor preparada forman parte de ese mismo objetivo”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)