Se prepara el Parque “El Chapulín” para la llegada de la mariposa monarca a Saltillo

Como cada año a principios del mes de octubre, dentro de las instalaciones del Parque “El Chapulín”, que se localiza en el bulevar Antonio Cárdenas al sur de Saltillo, se están llevando a cabo los preparativos necesarios para recibir en las siguientes semanas a las mariposas monarcas a su paso por esta ciudad, durante el trayecto que realizan desde el Canadá hacia los santuarios que se localizan en Michoacán y el Estado de México.

Al respecto, los encargados de ese espacio ecológico dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA), destacaron que a su paso por la ciudad de Saltillo durante esta migración, “El Chapulín” es uno de los lugares favoritos de esta especie emblemática para descansar durante sus jornadas de vuelo, lo que les ayuda a recuperar fuerzas y continuar al día siguiente su recorrido hacia el sur del país.

Mencionaron que se está haciendo un llamado a los visitantes del parque y a los saltillenses en general para que realicen también durante esta temporada acciones orientadas a proteger a la mariposa monarca, a fin de que logren llegar a su destino la mayor cantidad posible de estos lepidópteros y se contribuya a la preservación de la especie.

Entre estas acciones, está el evitar la captura de las mariposas, así como también la construcción de jardines polinizadores en los hogares, escuelas y otros espacios públicos en los cuales se planten especies vegetales como asclepias, romero, lavanda, hierbabuena y albahaca, que sirven al insecto para alimentarse y obtener energía para continuar su viaje.

Recordaron que igualmente, a lo largo del mes de octubre se estará invitando a escuelas, municipios, empresas, negocios y a la ciudadanía en general a registrar los árboles u “hoteles” en los que puedan posarse las mariposas monarca, así como también los “restaurantes” o jardines donde haya especies que ayuden a alimentarse a esta última, e igualmente la realización de actividades artísticas, culturales o educativas relacionadas con la migración de esta especie a través de la página https://sma.gob.mx/invitacion-monarca/ (ÁNGEL AGUILAR)