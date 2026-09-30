Julio Cesar Perales Molina
Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la Iglesia La Luz a las 16:30 hrs
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Abel Garcia Molina
Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 63 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Traslado este miércoles para su Inhumación a l Ej. San Antonio de las Alazanas Arteaga Coahuila
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María Esther Flores Ramos
Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 89 años
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Severo Gilberto Moreno Alonso
Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 68 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 13:00 hrs
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Samantha Ylein Rodríguez Sánchez
Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 7 años
Velación en Oratorio Martínez
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa ayer en Oratorio Martínez a las 20:30 hrs
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo