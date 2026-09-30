Julio Cesar Perales Molina

Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la Iglesia La Luz a las 16:30 hrs

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Abel Garcia Molina

Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 63 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Traslado este miércoles para su Inhumación a l Ej. San Antonio de las Alazanas Arteaga Coahuila

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María Esther Flores Ramos

Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 89 años

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Severo Gilberto Moreno Alonso

Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 68 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 13:00 hrs

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Samantha Ylein Rodríguez Sánchez

Falleció el 29 de septiembre del 2026 a la edad de 7 años

Velación en Oratorio Martínez

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa ayer en Oratorio Martínez a las 20:30 hrs

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo