¿Quieres ganarte una bici? Participa en el giveaway “BiciApp Saltillo” del IMPLAN, tienes hasta el 8 de octubre

Ante el éxito del primer giveaway que se llevó a cabo del 1 al 21 de septiembre, en el cual el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN) realizó el sorteo de una bicicleta entre las y los usuarios saltillenses de ese medio de transporte que descargaran la aplicación electrónica BiciApp y registraran sus trayectos a bordo del mismo, se ha puesto en marcha un nuevo concurso en el que los interesados en participar tendrán hasta el 8 de octubre para cumplir los requisitos de la convocatoria.

Con este tipo de actividades, el IMPLAN tiene como propósito el continuar promoviendo el uso de dicha aplicación, así como también la interacción con las y los ciclistas que a través de sus registros den a conocer las experiencias que viven al hacer uso de la bicicleta como medio de transporte.

A través de sus redes sociales, el instituto dio a conocer que la mecánica es la misma del primer sorteo, y quienes deseen participar deberán descargar la aplicación BiciApp Saltillo y registrarse a través de los enlaces ubicados en los perfiles de Facebook e Instagram del IMPLAN Saltillo, a los que deberán dar “Seguir”.

Una vez en la página, los participantes deberán ubicar la publicación del giveaway y darle “like”, además de etiquetar a 2 amigos y compartir la publicación en sus historias etiquetando a @implan.saltillo.

Se informó que el 9 de octubre se anunciará a la persona ganadora a través de las redes sociales del IMPLAN, por lo que se invita a las y los saltillenses a descargar la aplicación BiciApp y registrar sus recorridos para ayudar a conocer cómo se mueve Saltillo en bici. (ÁNGEL AGUILAR)