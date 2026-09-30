Fue septiembre un mes de grandes resultados para Coahuila: Manolo

Destaca gobernador resultado en encuesta del INEGI como el estado más seguro del país

El gobernador Manolo Jiménez Salinas manifestó que septiembre fue un gran mes para Coahuila al destacar que el INEGI colocó al estado como el más seguro de México.

“Este resultado nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando con todo; y durante este mes que acaba de finalizar, logramos muchas cosas importantes más”, expresó.

Manolo Jiménez dio a conocer que en la región Sureste, se supervisaron los avances de la Expo Coahuila y se dio la bienvenida al general Jorge González, nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, con lo que se fortalece la coordinación por la seguridad de nuestro estado.

Saltillo fue sede de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, recibiendo a 32 de los mejores arqueros del mundo, provenientes de 17 países, en el que fue un evento de talla internacional.

También se impulsó “Septiembre, Mes del Testamento”, para brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias; y se reconoció la labor de quienes mantienen informados a la comunidad con el Premio Estatal de Periodismo.

“Celebramos con orgullo nuestras Fiestas Patrias; dimos juntos el Grito de Independencia; disfrutamos una gran noche con el grupo La Firma y conmemoramos el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con nuestro tradicional desfile cívico militar”, mencionó.

Jiménez Salinas abundó que, con Mejora Coahuila, se arrancaron los programas Huevo y Leche, y El Despensón, con los que se apoya directamente la economía de las familias.

Además, se puso en marcha “En Equipo Le Entramos”, una gran estrategia en la que, junto con los municipios, se van a invertir más de tres mil millones de pesos en obras y acciones sociales para las colonias, barrios y ejidos, con más pavimento, bacheo, obras de agua, drenaje, alumbrado y embellecimiento urbano.

“Haciendo equipo, le entramos con todo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señaló.

En la Región Centro–Desierto, en Escobedo, arrancó el programa de mobiliario escolar y se entregaron uniformes y tenis gratuitos.

En Monclova, se entregaron apoyos económicos de “Veamos la Discapacidad”, así como nuevas unidades UNEDIF, aparatos ortopédicos y auditivos, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En la Región Carbonífera, el mandatario estatal convivió con miles de familias en la tradicional Cabalgata de Sabinas.

De la misma manera, en San Juan de Sabinas, se entregaron escrituras para dar certeza jurídica a más familias; y en Múzquiz, se entregaron apoyos económicos, aparatos auditivos, sillas de ruedas y aparatos funcionales para personas con discapacidad.

“En la Región Laguna, en Torreón reforzamos la seguridad con la entrega de nuevas patrullas y armamento, e inauguramos el hotel Courtyard Marriott, una nueva inversión para la región”, comentó.

Manolo Jiménez destacó que en este mes se tuvo otra gran noticia: el IMCO colocó a Coahuila en el Top 5 de los estados más competitivos de México, refrendando la fortaleza del Estado para atraer inversiones, generar empleos y seguir creciendo.

A nivel nacional, el Gobernador de Coahuila se reunió con Los 300 líderes más influyentes de México, de los que forma parte, y participó en el North Capital Forum en CDMX.

“Como parte de esta gira, realizamos el Cóctel Coahuila, donde mostramos las fortalezas económicas y turísticas de nuestro estado, nuestra gastronomía, nuestros vinos, y presentamos el Rodeo Saltillo 2026”, mencionó.

Y a nivel internacional, Manolo Jiménez junto a su equipo de trabajo, realizaron una gira económica por Austin, Texas, para promover a Coahuila, atraer nuevas inversiones y fortalecer los lazos con Texas.

“Seguimos trabajando en equipo, con obras, programas y resultados para nuestra gente. ¡Vamos en equipo con todo para que Coahuila siga pa’delante, a pasos de gigante!”, reiteró el gobernador Manolo Jiménez Salinas. (El Heraldo de Saltillo)

EL GOBERNADOR recordó que con Mejora Coahuila se arrancaron los programas Huevo y Leche, y El Despensón, con los que se apoya directamente la economía de las familias