SEGURIDAD, RODEO Y RIQUEZAS NATURALES

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aprovechó su estancia en la Ciudad de México donde participó en el Seminario de Retos Estratégicos, Ciberseguridad y Cooperación Internacional, que organizó el Senado de la República, a través de la Comisión de Ciberseguridad, para presumir el primer lugar de la entidad en materia de seguridad y también para promover el Rodeo Saltillo, a efectuarse dentro de dos semanas.

Precisamente la encuesta del Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de sobre Seguridad Pública, confirma a Coahuila en el primer sitio con el 64 por ciento, seguido de los mandatarios panistas Mauricio Kury, de Querétaro, con 61.2, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, con 59 por ciento; y los morenistas Eduardo Ramírez, de Chiapas, con 57.2 y Clara Brugada, de la Ciudad de México, con 56.8. Del sexto al décimo lugar lo ocupan la panista Libia Dennise, de Guanajuato; el Partido Verde en San Luis Potosí, Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Morena en Puebla y el PAN en Chihuahua.

En el seminario organizado por el Senado, el mandatario coahuilense destacó los resultados del “Modelo Coahuila”, planteó a la seguridad como prioridad para garantizar la calidad de vida de la población y subrayó que el modelo de seguridad está bajado en 4 ejes: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, y los resultados se derivan de un proceso permanente de fortalecimiento de las instituciones. “Es un trabajo de muchos años, una actuación coordinada, de un trabajo en equipo”, subrayó para reconocer tácitamente el camino iniciado en este sentido por sus antecesores Miguel Ángel Riquelme Solís y Rubén Moreira Valdés. Y mostró su disposición y postura a no ceder “ni un centímetro a la delincuencia organizada”.

En una gira por medios de comunicación de la capital del país, Jiménez Salinas insistió en invitar a la población del país y del extranjero “a turistear por el estado más seguro de México”. La intención es hacer del Rodeo Saltillo, que se celebrará del 15 al 18 de octubre, el rodeo más grande del país, a la altura de los que se realizan en Canadá, Estados Unidos y Brasil. Se tiene la expectativa que en esta ocasión concurran 60 mil personas y se genere una derrama de 40 millones de pesos. La visión del gobierno de Manolo Salinas es posicionar a Coahuila como un referente turístico y una excusa para conocer otros atractivos como son los “Pueblos mágicos”, la “Ruta Vinos y Dinos” y el Museo del Desierto. En Coahuila no hay playas ni pirámides pero sí muchas bellezas naturales, subrayó el gobernador.