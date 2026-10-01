Detiene Comisaría a 10 por ingerir bebidas alcohólicas en la calle

Ya suman 307 detenciones desde el inicio del operativo

Como parte del operativo contra la ingesta de alcohol en la vía pública, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a 10 personas.

“Seguimos trabajando en este tema justo como lo indicó el alcalde Javier Díaz González y no bajaremos la guardia”, señaló el comisionado Miguel Ángel Garza Félix.

Garza Félix mencionó que, con las 10 personas, ya suman 307 en lo que va de la implementación del operativo.

Las detenciones se registraron en las colonias Topochico, Zapalinamé y Zona Centro de la ciudad.

El comisionado de Seguridad exhortó a no consumir bebidas embriagantes en la vía pública para evitar ser sancionados, ya que la multa es de 4 mil 600 pesos.

“Este operativo tiene un único objetivo: reforzar la seguridad en las calles de la ciudad para todas y todos”, agregó Garza Félix. (El Heraldo de Saltillo)