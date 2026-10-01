Familia de Yoana en Saltillo pide apoyo por nueva operación

Tras lograr el trasplante de hígado que necesitaba, la menor continúa hospitalizada y su familia solicita nuevamente el respaldo de la ciudadanía para cubrir gastos médicos

Desde principios de 2025, la familia de Yoana Judeli Salazar Salazar emprendió una intensa campaña de colectas, rifas y diversas actividades para reunir dos millones de pesos necesarios para realizar el trasplante de hígado, meta que finalmente se concretó el 5 de mayo de este 2026.

Con Yoana de regreso en Saltillo, la prioridad es garantizar la continuidad de su tratamiento y recuperación. Tras una cirugía de esplenectomía que se le realizó recientemente, permanece hospitalizada en terapia intensiva, estable y bajo vigilancia y cuidados médicos especializados.

La situación también ha generado nuevos gastos para la familia, pues el estado de cuenta registra un saldo superior a los 173 mil 420 pesos, por lo que nuevamente solicitaron el apoyo de la ciudadanía.

Quienes deseen aportar alguna suma económica para apoyarla, pueden enviar un mensaje directo a la página de Facebook «Un Milagro para Yoana» o al WhatsApp 844 254 3781.

«Después de su cirugía de esplenectomía, nuestra guerrera continúa hospitalizada y se encuentra en Terapia Intensiva. Gracias a Dios, Yoana se encuentra estable, pero todavía necesita permanecer bajo vigilancia y cuidados médicos mientras continúa su recuperación.

Cada día que pasa representa nuevos estudios, medicamentos, cuidados, terapia y gastos hospitalarios, por eso hoy nuevamente acudimos a ustedes», dijo Luis Salazar, padre de la paciente. (OMAR SOTO)