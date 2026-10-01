Impulso a energías limpias en el campo, promueve Raúl Onofre

En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Raúl Onofre Contreras, para solicitar al Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), fortalezca y en su caso, adapte sus instrumentos de financiamiento, garantías, asistencia técnica y apoyo a proyectos sostenibles, a fin de facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a recursos para la incorporación de sistemas agrovoltaicos, cuando resulte técnicamente viable.

Lo anterior, a fin de que permitan compatibilizar la generación de energía limpia con el aprovechamiento y conservación de la superficie destinada a la producción agrícola. Esto debido a que de manera general México enfrenta un escenario complejo, marcado por el incremento de los costos de producción y la disminución de los precios internacionales de los principales granos.

Aunado a ello, el sector enfrenta retos relacionados con factores climatológicos y biológicos, disponibilidad de mano de obra, acceso limitado al crédito y a fuentes de financiamiento, inseguridad, pérdida de fertilidad del suelo y envejecimiento de la población productora. Este escenario hace necesario explorar alternativas que permitan reducir costos, mejorar la eficiencia de los procesos productivos y fortalecer la viabilidad de las unidades agrícolas, particularmente de pequeña y mediana escala.

Una de estas alternativas es la implementación de sistemas agrovoltaicos, que integran la generación de energía solar fotovoltaica con la producción agrícola en una misma superficie. Este modelo permite aprovechar de manera dual el suelo y puede contribuir a reducir determinados costos energéticos, mejorar las condiciones microclimáticas de los cultivos y fortalecer la resiliencia de las unidades productivas.

El Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) tiene entre sus funciones facilitar el acceso al crédito para los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, mediante operaciones de financiamiento, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.

Los sistemas agrovoltaicos representan una oportunidad para aprovechar esta experiencia y los instrumentos existentes, al integrar en una misma superficie la producción agrícola y la generación de energía solar. A diferencia de un proyecto fotovoltaico convencional, su propósito no es sustituir el uso agrícola del suelo, sino encontrar condiciones en las que ambas actividades puedan coexistir y generar beneficios para las unidades productivas.

Por ello, resulta pertinente que FIRA analice la posibilidad de fortalecer y, en su caso, adaptar sus instrumentos de financiamiento, garantías y asistencia técnica para facilitar el desarrollo de proyectos agrovoltaicos, particularmente entre pequeños y medianos productores que puedan beneficiarse de la reducción de costos energéticos, el autoconsumo y un uso más eficiente de sus recursos productivos. (El Heraldo de Saltillo)