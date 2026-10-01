Realizan en la Unidad Laguna de la UA de C jornada de reforestación

Torreón, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo el inicio de la reforestación anual “Universidad Verde”, en las instalaciones de la Escuela de Arquitectura e Infoteca “León Felipe” de Ciudad Universitaria de Torreón.

La jornada fue organizada por la coordinación de Agenda Ambiental Universitaria en conjunto con las coordinaciones de Administración Patrimonial y de Servicios y Extensión Universitaria, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado y la dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón, con el objetivo de reforestar diversas áreas de escuelas y facultades del Campus.

En la ceremonia de inicio estuvieron presentes, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Agenda Ambiental, Verónica Lizzeth Villarreal Sánchez, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata y la coordinadora general de Administración Patrimonial y de Servicios, Paulette Ceseñas Vázquez.

En representación de la secretaria de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, la coordinadora regional en la Laguna, María del Refugio Loya, en representación del director de Medio Ambiente de Torreón, Marcelo Sánchez Adame, el coordinador, Manuel Rodríguez, la presidenta de la Academia de Directores, Gabriela Perales García, directivos, docentes, comités de “Lobos Verdes” y estudiantes.

La coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria de la UA de C, Verónica Villarreal Sánchez, señaló que durante el 2024 y el 2025, la Universidad Autónoma de Coahuila plantó 620 árboles en sus tres unidades, logrando una supervivencia del 92 por ciento, gracias al seguimiento permanente de cada ejemplar mediante el programa de apadrinamiento, y el éxito de esta estrategia radica en la selección de especies nativas, el uso de tierra y enraizadores adecuados.

Añadió que como parte del programa “Universidad Verde 2026”, la UAdeC estableció como objetivo la plantación de 500 nuevos árboles de manera simultánea en las Unidades Laguna, Norte y Sureste, con lo que se alcanzará un total de mil 120 árboles plantados desde 2024 a la fecha “La meta no es únicamente incrementar el número de árboles, sino garantizar su supervivencia mediante el compromiso de quienes asumirán su apadrinamiento y cuidado”, enfatizó la coordinadora de Sustentabilidad Universitaria.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel, manifestó que desde hace dos años la institución impulsa un proyecto para consolidarse como una Universidad sustentable, que no se limite a la plantación y cuidado de árboles, sino que fomente una conciencia permanente sobre la responsabilidad de proteger el medio ambiente, elevando el nivel de responsabilidad y compromiso ambiental de su comunidad.

Cabe señalar que, a cada uno de los árboles les fue colocada una placa con el nombre de quienes fueron padrinos, en esta ocasión por el rector de la UA de C, Octavio Pimentel y por el Coordinador de UL, Omar Rojas Zapata, también por los representantes de las escuelas y facultades de Ciudad Universitaria. (El Heraldo de Saltillo)