Propone Marcelo Torres que el pago de renta de casa habitación pueda deducirse del ISR

Si una familia paga renta todos los meses, ese esfuerzo debe contar a la hora de pagar impuestos”: señaló el diputado Marcelo Torres Cofiño

Ciudad de México.- El diputado federal por el PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y permitir que las personas físicas puedan deducir el pago de la renta de su casa habitación, hasta el límite establecido en la propia ley y cumpliendo los requisitos correspondientes.

La propuesta adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para reconocer como deducción personal los pagos realizados por el arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente.

Torres Cofiño explicó que la propuesta busca llevar un beneficio concreto al bolsillo de las familias.

“Pongámoslo en pesos. Una persona que paga 6 mil pesos mensuales de renta desembolsa 72 mil pesos al año solamente para tener dónde vivir. Si paga 7 mil pesos, son 84 mil pesos al año. Hoy ese gasto no se reconoce como deducción personal. Lo que proponemos es que, cumpliendo los requisitos, pueda tomarse en cuenta para reducir la base sobre la que se calcula su ISR.”

El legislador explicó que actualmente existe una diferencia que debe corregirse: quien adquiere una vivienda mediante crédito hipotecario puede deducir determinados intereses reales pagados; quien renta por razones económicas, laborales o familiares no cuenta con un mecanismo equivalente.

“No estamos diciendo que el SAT te vaya a devolver toda la renta que pagaste. Eso sería falso. Estamos diciendo que ese gasto pueda ser deducible dentro de los límites establecidos y, por lo tanto, pueda representar un ahorro en el ISR. El beneficio final dependerá de los ingresos y de la situación fiscal de cada contribuyente.”

La iniciativa establece un límite máximo equivalente a 25 UMA mensuales por cada mes en que se efectúe el pago, sin que la deducción pueda ser superior a la cantidad efectivamente pagada y comprobada. (El Heraldo de Saltillo)