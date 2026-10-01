Confianza en Ramos se traduce en nuevas inversiones y empleos

Apertura de Supercarnes Las Palmas refleja las condiciones para emprender y crecer en el municipio

La llegada de nuevas inversiones y la expansión de empresas locales reflejan la confianza que existe en Ramos Arizpe para emprender, generar empleos y hacer crecer los negocios, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la inauguración de una nueva sucursal de Supercarnes Las Palmas, en el sector Analco.

El edil destacó que el crecimiento económico del municipio está acompañado por condiciones de seguridad, calidad de vida y desarrollo social, resultado del trabajo coordinado que su administración realiza todos los días con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Que una empresa decida abrir una nueva sucursal significa confianza, empleos y oportunidades para nuestra gente. En Ramos Arizpe queremos que quien tenga una idea de negocio encuentre las condiciones para hacerla realidad y que quien ya está aquí pueda seguir creciendo”, expresó Gutiérrez Merino.

El alcalde estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez; el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; José Humberto García Zertuche, Secretario de Desarrollo Social; Nicanor Aguirre Flores, Gerente de Emas y Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios.

Señaló que uno de los factores que permiten conservar la confianza de empresarios e inversionistas es la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación permanente entre el Estado, el Municipio, el Ejército y las diferentes corporaciones de seguridad.

“Tenemos un gobernador que le ha apostado con fuerza a la seguridad y eso se refleja también en el desarrollo económico. Nosotros trabajamos de su mano todos los días para conservar estas condiciones, porque donde hay seguridad las familias viven mejor y también existen mayores posibilidades de invertir y generar empleo”, agregó.

La nueva sucursal de Supercarnes Las Palmas, ubicada en el bulevar Analco, esquina con avenida Ancones, en la colonia Analco, generará entre 25 y 30 empleos y brindará servicio principalmente a familias de este sector, así como de Jardines de Analco, El Mirador y colonias aledañas.

Durante el evento se destacó que ésta representa la segunda sucursal de la empresa en Ramos Arizpe y que su modelo de negocio busca acercar productos de la canasta básica a precios competitivos, además de ofrecer carne de res y cerdo proveniente de su propia producción. (ACONTECER)