Llama Ramos Arizpe a extremar precauciones ante pronóstico de lluvias

Protección Civil mantiene vigilancia permanente; se prevén precipitaciones durante los próximos días

Ante las condiciones meteorológicas que prevalecen en el norte del país y los pronósticos que mantienen una alta probabilidad de lluvias para Ramos Arizpe y la Región Sureste de Coahuila durante los próximos días, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino llamó a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a la información oficial.

De acuerdo con diferentes modelos meteorológicos, existe coincidencia en la presencia de precipitaciones durante varios días. Uno de los pronósticos para Ramos Arizpe contempla probabilidades de lluvia de hasta 90 por ciento entre este jueves 1 y el lunes 5 de octubre, con posibilidad de tormentas, periodos de lluvia moderada y rachas de viento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las diferentes áreas municipales se mantendrán atentas para responder ante cualquier eventualidad y pidió a la ciudadanía tomar con seriedad las medidas preventivas.

“Lo más importante es la seguridad de las familias. Vamos a estar atentos y trabajando de manera coordinada, pero necesitamos también de la participación de todos. Si está lloviendo fuerte, no hay que arriesgarse intentando cruzar una corriente o una vialidad inundada. Más vale esperar y tomar precauciones”, señaló.

Protección Civil y Bomberos mantendrá vigilancia de las condiciones climatológicas, así como recorridos preventivos en vialidades, sectores con escurrimientos, arroyos y otros puntos susceptibles a acumulaciones de agua.

PREVENIR ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

El Gobierno Municipal recomienda a la población:

* No cruzar arroyos, vados ni corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículo.

* Evitar circular por vialidades con acumulaciones importantes de agua y buscar rutas alternas.

* Reducir la velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y encender las luces durante la lluvia.

* No estacionar vehículos en cauces, arroyos o zonas de escurrimiento.

* Mantener libres de basura banquetas, alcantarillas y desagües; no arrojar residuos a la vía pública.

* Asegurar láminas, lonas, macetas, anuncios y objetos que puedan desprenderse ante rachas de viento.

* Evitar permanecer debajo de árboles, postes, anuncios espectaculares o estructuras inestables durante una tormenta.

* Desconectar aparatos eléctricos si existe ingreso de agua a la vivienda y evitar manipular instalaciones eléctricas mojadas.

* Mantener especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

* Tener a la mano documentos importantes, lámpara, teléfono celular con batería y medicamentos indispensables.

* Ante tormenta eléctrica, buscar un lugar seguro y evitar espacios abiertos.

* Mantenerse informado exclusivamente a través de fuentes oficiales y evitar difundir rumores.

Protección Civil reiteró que el pronóstico meteorológico puede modificarse en cuestión de horas, por lo que el Municipio mantendrá seguimiento permanente a su evolución y dará a conocer oportunamente cualquier cambio que represente un riesgo para la población.

NÚMEROS DE EMERGENCIA

El Gobierno Municipal recordó que ante cualquier situación de emergencia la ciudadanía puede comunicarse al 911 o directamente con Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al teléfono 844 488 6981.

Reitero el llamado a no confiarse ante una aparente disminución de la lluvia, debido a que los escurrimientos provenientes de zonas altas pueden incrementar posteriormente los niveles de agua en arroyos y vialidades.

La prevención puede hacer la diferencia. Ante la lluvia, no te arriesgues. (El Heraldo de Saltillo)