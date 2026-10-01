Supervisa Tomás Gutiérrez limpieza de canales para prevenir afectaciones por lluvias

Intensifica Gobierno de Ramos Arizpe labores de desazolve en puntos de mayor escurrimiento

Ante las condiciones de lluvia, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos de limpieza y desazolve que realiza el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe en canales y cauces de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de afectaciones en las viviendas.

Acompañado por el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, el alcalde recorrió el canal de desagüe de El Escorial, donde cuadrillas municipales trabajan en el retiro de basura, hierba y otros materiales que son arrastrados por el agua y que pueden obstruir su cauce.

Gutiérrez Merino señaló que estas labores se realizan de manera permanente y se intensifican ante las lluvias, principalmente en aquellos puntos que reciben importantes escurrimientos provenientes de diferentes colonias.

“Estamos trabajando todos los días y en estos momentos nuestra prioridad es mantener libres los canales y desagües para que el agua tenga un flujo continuo. Tenemos equipos distribuidos en diferentes puntos para actuar de inmediato donde sea necesario y evitar que el agua llegue a las viviendas”, expresó.

El canal de El Escorial conduce los escurrimientos provenientes de sectores ubicados en la parte alta hacia la zona de la Alameda y, debido a la acumulación recurrente de residuos y vegetación, ha requerido tres intervenciones de limpieza durante el presente año.

De manera simultánea, el Gobierno Municipal brinda atención en otros puntos prioritarios como los canales de Villa Sol y Parajes de los Pinos, además de realizar labores para liberar cauces en el arroyo de La Encantada.

Edgar Tamez Garza explicó que las cuadrillas se encuentran distribuidas estratégicamente en tres o cuatro puntos para responder con mayor rapidez durante las precipitaciones y mantener despejadas las áreas que permiten el desfogue del agua.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en calles, canales y cauces, ya que los residuos son arrastrados por las corrientes y pueden provocar obstrucciones durante las lluvias e invito a reportar canales, desagües o alcantarillas que presenten acumulación de basura u obstrucciones. (ACONTECER)