Silvia Elena Mijares Barrera asume dirección de la Preparatoria Ladislao Farías Campos de la UA de C 

Monclova, Coahuila.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a la maestra Silvia Elena Mijares Barrera, como nueva directora de la Escuela de Bachilleres “Profr. Ladislao Farías Campos” de la Unidad Norte para el periodo 2026-2029.

En el evento realizado en el plantel, asistió el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; el subsecretario de Gobierno de la Región Centro, Sergio Sisbeles; el coordinador de Unidad Norte, Isidro Tadeo Vargas Pérez, funcionarios de la administración central, directivos de diferentes escuelas, facultades e institutos de UN, alumnos y docentes.

En su mensaje, el rector destacó la importancia y el valor especial que tiene la democracia al ejercer su voto, que, al hacerlo dan valía a la propuesta de trabajo expuesta, además de que experimentan la práctica de valores cívicos como la responsabilidad, el respeto y la participación.

“Hoy, con la toma de protesta de la maestra Silvia Elena Mijares Barrera, comienza una nueva etapa que necesita de todas y todos, ustedes ya participaron en las urnas, ahora los invito a sumar sus ideas, su energía y su compromiso al proyecto de trabajo de su directora”, exhortó Pimentel Martínez.

El rector exhortó a ejercer una dirección abierta, con sensibilidad y la capacidad de resolver, a construir acuerdos con toda la comunidad y a trabajar para todos y todas, a disponer del acompañamiento de la rectoría para impulsar ese trabajo, ofrecer una educación de calidad y cuidar las condiciones de nuestros jóvenes.

Además, agradeció, a las maestras y maestros por las tareas que realizan día a día, por su experiencia y que será fundamental para esta nueva gestión, deseó éxito y que encuentre en esta comunidad un equipo con el cual trabajar y en ella una directora presente, comprometida y cercana.

Por su parte, la directora, Silvia Elena Mijares Barrera agradeció el respaldo de docentes y alumnos a favor de encabezar esta nueva etapa, y afirmó que detrás de cada voto hay una expectativa y un compromiso por cumplir pues contar con el apoyo del 99.33 por ciento del respaldo de la comunidad universitaria es un compromiso para seguir trabajando.

Afirmó que continuarán con los cambios constructivos y emprenderán nuevos proyectos que permitan a la institución seguir creciendo con el apoyo de maestros, trabajadores y alumnos, “Necesito de ustedes, los grandes cambios no los hace una sola persona, los construimos juntos, mi compromiso es trabajar con responsabilidad, cercanía y entrega, velando siempre por nuestra comunidad y buscando que nuestra institución sea cada día mejor”. (El Heraldo de Saltillo)