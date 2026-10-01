Incurrir en discriminación se sanciona en Coahuila con hasta más de 150 mil pesos de multa

En este 2026 se han presentado 17 denuncias por presuntos actos de discriminación en esta entidad, relacionados con VIH, discapacidad, apariencia física y diversidad sexogenérica, informó Patricia Yeverino, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación

Las personas que incurran en actos de discriminación en su entorno laboral pueden ser sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos, equivalentes a alrededor de 157 mil 520 pesos, dependiendo de las características y alcance de cada caso, informó Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila.

La funcionaria explicó que estas sanciones están contempladas en el Artículo 63 de la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, mientras que las multas se individualizan de acuerdo con cada caso. «Las multas están sujetas a la individualización, la mínima son 100 días y la mínima son 500 de una persona y si es moral hasta mil días», señaló.

Además de las sanciones económicas, también pueden establecerse medidas de capacitación y, en casos específicos, la publicación de la resolución correspondiente. Yeverino Mayola destacó que las personas afectadas pueden presentar pruebas, incluyendo testimonios, para sustentar sus denuncias.

«Puedo probarlo a través de testigos, sabemos que la discriminación es un poco subjetiva, pero al final del día hay pruebas que pueden generar el que se acerque la gente y por eso es importante que sepan que las oficinas están abiertas por si tienen alguna duda, estamos para ayudarles», expresó.

De enero a septiembre de este 2026 se han presentado 17 denuncias por presuntos actos de discriminación en Coahuila, relacionadas con personas con VIH, discapacidad, apariencia física y diversidad sexogenérica. La funcionaria aclaró que una queja no implica automáticamente que se haya acreditado la discriminación, pues cada caso debe investigarse.

«Es un proceso administrativo que lleva su queja, no nada más porque la gente vaya y diga ‘me discriminaron’ quiere decir que hubo un acto de discriminación, se tiene que iniciar una investigación», explicó Yeverino Mayola, al detallar que posteriormente se notifica a la parte señalada, se busca una conciliación, se abre un periodo probatorio y finalmente se emite una resolución.

Para presentar una denuncia u obtener orientación, las personas pueden acudir a las oficinas de la Dirección, ubicadas en Cuauhtémoc 349, en la Zona Centro de Saltillo, o enviar un correo a nodiscriminación@coahuila.gob.mx. (OMAR SOTO)